Фортифікаційні споруди / Фото: Генштаб ЗСУ

Голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі запевняє, що фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з Росією були, однак через російські обстріли зводити їх було непросто.

Про це він повідомив в ефірі Радіо Свобода 13 травня.

— Фортифікаційні споруди були побудовані. І зараз будуються, зміцнюються. Але ж ситуація була і є вкрай важка. Тому що саме місто дуже близько до кордону. І вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко. Дякую будівельникам і всім, хто працював. Вкрай важко. Тому що працювати під обстрілами дуже небезпечно, — каже Тамаз Гамбарашвілі.

На уточнювальне запитання ведучої про те, які роботи проводилися до наступу російських сил, у міській військовій адміністрації відповіли, що «можливо будівництво не було таким щільним».

— Все було побудовано, але, можливо, не так щільно. Вовчанськ після деокупації півтора року перебуває під постійним обстрілом. І мінометів, і артилерії. Тому я ще раз повторюю: від Вовчанська до кордону чотири кілометри. Було вкрай важко будувати фортифікаційні споруди, — сказав Тамаз Гамбарашвілі.

Наступ РФ на Харківщину

Нагадаємо, російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.