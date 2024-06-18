Поїздка до Азербайджану. Фото: посол Юрій Гусєв

У понеділок, 17 червня, до Азербайджану прибула група з 30 дітей з Миколаївської та Херсонської областей. Відпочинок був організований для дітей загиблих захисників, тих, хто перебуває в полоні та тих, хто зараз боронить країну.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА та посол України в Азербайджані Юрій Гусєв.

Так Юрій Гусєв зазначив, що діти, які переживають війну, приїхали до Азербайджану для відпочинку та відновлення.

«Приймаючи цю чудову групу, ми відчуваємо особливу відповідальність та радість, бо кожен з них — справжній приклад мужності та невичерпної сили духу. Ці діти заслуговують на найкраще, і ми з нашими азербайджанськими друзями робимо все можливе, щоб зробити їхнє перебування тут незабутнім. Це важливий крок на шляху підтримки України та нашої боротьби за свободу, і ми вдячні Азербайджанській Республіці, яка таким чином долучається до цього важливого процесу», — написав він у своєму Facebook.

Юрій Гусєв також запевнив, що команда Посольства України в республіці зробить усе, щоб цей відпочинок був успішним, а кількість дитячих груп з українських регіонів, що приїжджають до Азербайджану, збільшувалася.

Зазначається, що поїздку організували Міністерство соціальної політики України, Посольства Молдови та Азербайджану, Миколаївська ОВА, а також громадська організація та волонтери.

«Ця поїздка є важливим кроком у наданні підтримки українським дітям, що потерпають від війни, і демонструє міцну міжнародну солідарність та співпрацю в цей важкий для України час», — додали в Миколаївській ОВА.

Поїздка до Азербайджану. Фото: Миколаївська ОВА

Поїздка до Азербайджану. Фото: посол Юрій Гусєв

Нагадаємо, як 45 дітей з Миколаївщини поїхали на відпочинок до Закарпаття за рахунок міського бюджету.