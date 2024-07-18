Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що незабаром очікуються хороші новини щодо покращення стану енергетики.
Про це він сказав у звернення до жителів Миколаївщини в своєму телеграм-каналі, пишуть «НикВести».
Очільник області зауважив, що сьогодні, 18 липня, пройшла нарада з питань енергетики, за результатами якої будуть зміни в енергосистемі.
— Була нарада з енергетики. В нас будуть приємні новини трохи пізніше по стану електрики, тому сподіваємося, що це покращиться, — заявив Віталій Кім.
Крім того, він запевнив, що преференцій по регіону в жодного з представників бізнесу щодо безперебійного живлення не має.
— Зради немає, що в когось є електрика, а в когось немає. Виключають абсолютно всіх, бізнес на генераторах. І ніяких виключень в Миколаївській області, преференцій немає. Якщо знайдете, будь ласка, дайте мені хоч одну точку, хто не вимикається від електрики, ми з цим швидко опораємося. Тому умови рівні у всіх. У мене теж вдома вимикають світло, я теж сижу на генераторах, — додав голова ОВА.
Зазначимо, що 18 липня стало відомо, жителів прифронтових регіонів України, а також тих, хто проживає біля кордонів з Росією та Білоруссю, більше не відключатимуть від електропостачання.
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.
Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.
Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.
Пізніше Віталій Кім заявив, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.
15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.
Крім того, днями мер Олександр Сєнкевич днями заявив, що НЕК «Укренерго» не обговорювало з Миколаєвом плани щодо змін у графіках відключень електроенергії або їх повної відміни через те, що регіон є прифронтовим.
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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що незабаром очікуються хороші новини щодо покращення стану енергетики.
Про це він сказав у звернення до жителів Миколаївщини в своєму телеграм-каналі, пишуть «НикВести».
Очільник області зауважив, що сьогодні, 18 липня, пройшла нарада з питань енергетики, за результатами якої будуть зміни в енергосистемі.
— Була нарада з енергетики. В нас будуть приємні новини трохи пізніше по стану електрики, тому сподіваємося, що це покращиться, — заявив Віталій Кім.
Крім того, він запевнив, що преференцій по регіону в жодного з представників бізнесу щодо безперебійного живлення не має.
— Зради немає, що в когось є електрика, а в когось немає. Виключають абсолютно всіх, бізнес на генераторах. І ніяких виключень в Миколаївській області, преференцій немає. Якщо знайдете, будь ласка, дайте мені хоч одну точку, хто не вимикається від електрики, ми з цим швидко опораємося. Тому умови рівні у всіх. У мене теж вдома вимикають світло, я теж сижу на генераторах, — додав голова ОВА.
Зазначимо, що 18 липня стало відомо, жителів прифронтових регіонів України, а також тих, хто проживає біля кордонів з Росією та Білоруссю, більше не відключатимуть від електропостачання.
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.
Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.
Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.
Пізніше Віталій Кім заявив, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.
15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.
Крім того, днями мер Олександр Сєнкевич днями заявив, що НЕК «Укренерго» не обговорювало з Миколаєвом плани щодо змін у графіках відключень електроенергії або їх повної відміни через те, що регіон є прифронтовим.