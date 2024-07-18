Віталій Кім, голова Миколаївської обласної військової адміністрації, фото: «НикВести»

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що незабаром очікуються хороші новини щодо покращення стану енергетики.

Про це він сказав у звернення до жителів Миколаївщини в своєму телеграм-каналі, пишуть «НикВести».

Очільник області зауважив, що сьогодні, 18 липня, пройшла нарада з питань енергетики, за результатами якої будуть зміни в енергосистемі.

— Була нарада з енергетики. В нас будуть приємні новини трохи пізніше по стану електрики, тому сподіваємося, що це покращиться, — заявив Віталій Кім.

Крім того, він запевнив, що преференцій по регіону в жодного з представників бізнесу щодо безперебійного живлення не має.

— Зради немає, що в когось є електрика, а в когось немає. Виключають абсолютно всіх, бізнес на генераторах. І ніяких виключень в Миколаївській області, преференцій немає. Якщо знайдете, будь ласка, дайте мені хоч одну точку, хто не вимикається від електрики, ми з цим швидко опораємося. Тому умови рівні у всіх. У мене теж вдома вимикають світло, я теж сижу на генераторах, — додав голова ОВА.

Зазначимо, що 18 липня стало відомо, жителів прифронтових регіонів України, а також тих, хто проживає біля кордонів з Росією та Білоруссю, більше не відключатимуть від електропостачання.

Чому на Миколаївщині знову відключають світло?

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня. Основна причина, через яку це відбувається — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

Голова Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім раніше заявив, що ситуація з українською енергосистемою погана, але її стан має покращитись.

Пізніше Віталій Кім заявив, що за новою моделлю «Укренерго» по розподілу електроенергії між областями регіони будуть знеструмлені по чергам, а не по лімітам. Однак уникнути тривалих відключень Миколаївська область не може, адже знаходиться в одній енергетичній системі.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

Крім того, днями мер Олександр Сєнкевич днями заявив, що НЕК «Укренерго» не обговорювало з Миколаєвом плани щодо змін у графіках відключень електроенергії або їх повної відміни через те, що регіон є прифронтовим.