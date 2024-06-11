Мешканця Миколаївщини підозрюють у браконьєрстві / Фото: Нацполіція

Мешканець одного із сіл Миколаївського району ловив у Тилігульському лимані сітками рибу та креветок. Йому повідомили про підозру.

Як повідомили Миколаївській обласній прокуратурі, 42-річний чоловік у квітні цього року виловлював рибу не маючи дозвільних документів. Він за допомогою сіток виловив майже 800 особин бичків, чим завдав шкоду державі на суму майже 1,2 мільйони гривень.

Крім того, прокуратура підготувала позов про відшкодування збитків на зазначену суму.

За даними поліції у Миколаївській області, чоловіку загрожує штраф, або до трьох років обмеження волі.

Мешканця Миколаївщини підозрюють у браконьєрстві / Фото: Нацполіція Мешканця Миколаївщини підозрюють у браконьєрстві / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вранці 11 червня поліція викрила рибалку, який в Південному Бугу ловив сітками рибу біля села Баловне у Миколаївському районі. Чоловік завдав збитків державі на понад 120 тисяч гривень.

Загалом, під час нерестової заборони правоохоронці спільно із патрулями рибоохорони та екологічної служби виявили 36 правопорушень, пов’язаних із незаконним виловом риби. Загальна сума збитків державі склала майже два мільйона гривень.