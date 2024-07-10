Неприбране сміття біля ігрового майданчика в одному з дворів мікрорайону Північний

У Миколаєві місцеві жителі одного з будинків у мікрорайоні Північний змушені через бездіяльність обслуговуючої компанії самостійно прибирати від сміття дитячий майданчик.

Олексій Чекменєв місцевий житель одного з будинків по вулиці Архітектора Старова, 10 звернувся до редакції «НикВести» зі скаргою на те, що комунальники вже понад два тижні не вивозять сміття з дитячого майданчика.

На відео, що надійшло до редакції разом зі скаргою, видно, як сміттєві баки біля ігрового майданчика переповнені.

— Ми не бачили тут комунальників, які б прибирали сміття, не знаємо хто за це відповідає чи департамент ЖКГ, чи КП «Миколаївські парки». Чи це нормально? Коли тут буде чисто? Урни постійно переповнені, регулярно жителі будинків прибирають тут самостійно, тому що це сміття з урн розтягується собаками. Ані ні департамент ЖКГ, ні поліція, ні місцеві депутати не стежать за порядком у мікрорайоні. Сміття також стихійними купами лежить у нескошеній траві роками. До слова траву на дитячих майданчиках косять лише після скарг та скандалів. Окрема тема – це пияцтво на дитячих майданчиках ночами. Щоранку повні урни пляшок від горілки, пива і т.д. Тут мешкає багато молодих сімей з дітьми, які щовечора діти змушені гуляти серед цього всього, – сказав Олексій Чекменєв.

У багатоквартирному будинку по Архітектора Старова, 10 немає організації співвласників мешканців будинку. На запитання журналіста, чи намагались мешканці створити об'єднання співвласників, щоб самостійно ефективно керувати та обслуговувати своє майно і територію, один з жителів повідомив наступне:

— Половина мешканців – пенсіонери, інші – орендують квартири або тимчасові переселенці. В нас лише декілька молодих сімей на будинок. І чомусь здебільшого пенсіонери не хочуть створювати ОСББ. Цю тему підіймали, коли депутатом по округу був Олексій Лепішев, але в черговий раз зі скандалом в нас лише змінили ЖЕК (обслуговуючу компанію, - прим.), – сказав він.

Неприбране сміття біля ігрового майданчика в одному з дворів мікрорайону Північний Неприбране сміття біля ігрового майданчика в одному з дворів мікрорайону Північний Неприбране сміття біля ігрового майданчика в одному з дворів мікрорайону Північний

Неприбране сміття біля ігрового майданчика в одному з дворів мікрорайону Північний Неприбране сміття біля ігрового майданчика в одному з дворів мікрорайону Північний

Редакція «НикВести» звернулась до комунального підприємства «Пілот», яке займається ремонтом та обслуговуванням дитячих майданчиків у Миколаєві. Директор підприємства Ігор Головатий зазначив, що вивезення сміття з дитмайданчиків — відповідальність КП «Миколаївські парки».

У свою чергу КП «Миколаївські парки» 9 липня повідомили «НикВести», що вивчають дане питання, а вже на наступний день надали інформацію, що розпочнуть прибирання даної території, оскільки виявили, що місцева обслуговуюча компанія ухиляється від цих робіт.

— В Миколаєві більше тисячі дитячих майданчиків, які розташовані біля житлових будинків. Дитячі майданчики, які саме розташовані в скверах та парках, прибираються за графіком комунального підприємства. Це вивезення листя, підмітання, прибирання сміття з урн. А ті дитячі майданчики, що розташовані біля будинків прибирають обслуговуючі компанії або ОСББ. Ми вважаємо, що одна з обслуговуючих компаній перестала там прибирати. У зв'язку з цим, наше підприємство почне там робити за графіком, якщо вони не виконують свої обов'язки та не прибирають. Бо те, що не прибирається загально, прибираємо ми як комунальне підприємство, – пояснила комунікаційниця КП «Миколаївські парки» Мирослава Соловйова.

Раніше, комунальне підприємство «ДЄЗ «Пілот» відремонтувало аварійний дитячий майданчик по вулиці Набережна на Верхньому БАМі. Наступним в черзі на відновлення — ігровий майданчик біля гімназії імені Миколи Аркаса.

Нагадаємо, що у Миколаєві на ремонт дитячих та спортивних майданчиків та інших об’єктів благоустрою у 2024 році планують витратити трохи більше 8 мільйонів гривень. Торік КП витратило на ремонт 92 дитячих та спортивних майданчиків більше 11 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що у Миколаєві залишаються 267 дитячих та спортивних майданчиків, які не мають балансоутримувача.