У миколаївській «Могилянці» обговорили наставництво в умовах війни. Фото: ЧНУ

Протягом 28-29 лютого в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили пройшов круглий стіл, присвячений професійному зростанню працівників публічного сектору.

Круглий стіл «Професійне наставництво для дієвості публічного сектору в умовах війни та повоєнної відбудови» організований у рамках проєкту ЄС Еразмус+ «Сприяння професійній освіті та активній участі студентів через становлення комплексної системи менторства та тьюторства у ЗВО», повідомили представники університету.

Це міжнародний проєкт, який об’єднує європейські та українські ВНЗ та ставить за мету розвиток навичок студентів відповідно до нових умов життя і ринку праці.

У миколаївській «Могилянці» обговорили наставництво в умовах війни. Фото: ЧНУ У миколаївській «Могилянці» обговорили наставництво в умовах війни. Фото: ЧНУ У миколаївській «Могилянці» обговорили наставництво в умовах війни. Фото: ЧНУ

Організаторами круглого столу виступили представники Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Національного університету «Львівська Політехніка» та Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України. Партнерами заходу в секторі освіти та науки стали: Вища школа публічного управління Національного агентства України з питань державної служби, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Національний університет «Чернігівська політехніка», Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Регіональний центр підвищення кваліфікації Київської області, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова.

Партнерами заходу виступили Миколаївська обласна військова адміністрація, Миколаївська міська рада, Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (Одеса), Миколаївська обласна прокуратура, Головне управління Державної податкової служби у Миколаївській області, Головне управління Національної поліції в Миколаївській області, Миколаївська митниця Державної митної служби України, Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Учасниками обговорення були вчені та викладачі вищих навчальних закладів, адміністрація університету, представники органів влади, місцевого самоврядування, судових і прокурорських органів, Державної податкової служби, Пенсійного фонду України, а також студенти з різних університетів та громадськість.

На заході обговорили сприяння розвитку та професійному зростанню працівників публічного сектору в умовах конфлікту та післявоєнної реконструкції, зокрема шляхом впровадження системи менторства у вищих навчальних закладах.

Зокрема серед тем були: інтеграція практик наставництва в органах публічного сектору та вишах; кадрове забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування; менторство програм публічного управління та адміністрування; професійне становлення та ініціативи молоді задля розвитку громад.

У миколаївській «Могилянці» обговорили наставництво в умовах війни. Фото: ЧНУ У миколаївській «Могилянці» обговорили наставництво в умовах війни. Фото: ЧНУ

Модераторами дискусій виступали виконавці проєкту PROMENT – Дмитро Січко (кандидат юридичних наук, доцент, декан юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили), Олена Філімонова (кандидат економічних наук, менеджер проєкту PROMENT), Вікторія Андріяш (доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування ЧНУ імені Петра Могили), а також Дмитро Щоголєв (аспірант юридичного факультету Чорноморського національного університету імені Петра Могили, голова Ради з питань молодіжної політики при Миколаївському міському голові).

У рамках проведення Круглого столу відбулося відкриття Центру наставництва та менторства. Подібний центр є третім таким закладом в Україні та першим на півдні України. Основними завданнями Центру є професійний розвиток, сприяння соціальній активності та підтримка у наставництві як студентів університету, так і персоналу; а також налагодження ефективної співпраці між академічним та неакадемічним середовищами.

Зареєстрованих учасників загалом було більше 300. Найбільше з Миколаєва та Миколаївської області – близько 220. Також на заході були присутні слухачі та спікери зі Львова, Києва, Івано-Франківська, Харкова, Кропивницького, Дніпра, Чернігова, Херсона та Херсонської області.

Захід проводився у гібридному форматі, що дозволило частині учасників спілкуватися в аудиторії Чорноморського національного університету імені Петра Могили, тоді як інші приєдналися до заходу онлайн. Такий підхід стимулював активну дискусію навколо важливих та актуальних тем.

Нагадаємо, у Миколаєві повністю відновили будівлю Чорноморського національного університету імені Петра Могили, який у серпні 2022 року постраждав внаслідок російських обстрілів.