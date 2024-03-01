Миколаївські тролейбуси. Фото: «Миколаївелектротранс»

Заступник начальника управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради Олега Кукси заявив, що нестача водіїв у Миколаєві залишається головною проблемою, але місто вживає заходів для покращення ситуації.

Про це він розповів у коментарі «НикВести».

На маршрутах Миколаєва працює 387 одиниць громадського транспорту:

Приватні підприємства — 300;

«Миколаївпастранс» — 21;

«Миколаївелектротранс» — 66;

За словами Олега Кукси, зменшення кількості транспорту на маршрутах пов'язано з нестачею водіїв.

— Великий дефіцит водійського складу на комунальних, так і приватних підприємствах у зв'язку із призовом чоловіків до служби у лавах Збройних Сил України, — розповів Олег Кукса.

В управлінні транспорту зазначають, що труднощі з доїздом до віддалених районів міста. Тому, вживаються заходи для залучення та збільшення водійського складу на комунальних та приватних підприємствах-перевізниках.

Крім того, у Миколаєві додатково призначені чергові автобуси до мікрорайону Балабанівка для перевезення пасажирів у вечірній час.

—При наявності достатньої кількості водіїв на «Миколаївпастранс» і приватних підприємствах-перевізниках виконавчий комітет збільшить кількість маршрутних таксі на міських автобусних маршрутах загального користування до мікрорайону Матвіївка, Тернівка та Корабельного району, тим самим, це зменшить інтервали руху, — каже Олег Кукса.

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