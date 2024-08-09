Розмінування. Архівне фото «НикВести»

На Херсонщині вже вдалося очистити від вибухівки майже половину звільнених територій. Згідно з прогнозами, правобережну частину області планують повністю розмінувати до кінця 2025 року.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що з початку цього року очистили близько 170 тисяч гектарів землі від російських мін та інших вибухонебезпечних предметів. Від моменту деокупації до кінця 2023 року обстежили загалом понад 335 тисяч гектарів, що складає майже половину звільнених територій.

Олександр Прокудін уточнив, що основна увага приділяється розмінуванню полів, де працюють українські фермери. На вже обстежених ділянках знайшли та знешкодили понад 193 тисячі мін, снарядів та розтяжок.

Нагадаємо, що у Миколаївській області з березня 2024 року піротехніками було обстежено 255 га та вдалось виявити й надалі знищити понад 450 одиниць вибухонебезпечних предметів (ВНП).