Варварівський міст, архівне фото «НикВести»

Після закінчення ремонтних робіт на Варварівському мосту, на ньому запустять реверсивний рух для транспорту.

Про це мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів 1 серпня під час свого прямого ефіру в соціальних мережах, пишуть «НикВести».

Нагадаємо, що ще у грудні минулого року міський голова анонсував запровадження реверсивної смуги. ЇЇ планують зробити на ділянці від перехрестя вулиць Нікольської та Великої Морської до рогу Одеського і Веселинівського шосе через Варварівський міст.

За словами міського голови, зараз на мосту починають ремонт дорожнього покриття і після його закінчення буде організовано реверсний рух.

— Ми зараз будемо закривати одну з смуг, ремонтувати її, потім другу, потім посередині. Після того, як цей міст відремонтують, зроблять його проїзним, ми зробимо на ньому реверсивну смугу руху. Тому готуйтесь до цього. Вулиця Велика Морська від Нікольської до «Якоря» (сквер, — прим.) у Варварівці буде реверсивною. Тобто зранку працювати на в'їзд місто, а ввечері на виїзд, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер також додав, що виконанням робіт займається Служба відновлення Миколаївської області. Пізніше вони також планують замінити металеву огорожу на мосту.

— Ця огорожа, яка знаходиться по боках, вже застаріла, відвалюється і несе небезпеку і вона важка дуже. Всі ці питання вони опрацьовують, і найближчим часом, я сподіваюсь, вийдуть і розкажуть про те що будуть робити, — додав Олександр Сєнкевич.

Раніше повідомлялось, що на завантажених перехрестях Миколаєва до світлофорів приєднають блоки безперебійного живлення, щоб вони працювали навіть під час відключень світла.