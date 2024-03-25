Невідомі під виглядом журналістів онлайн-медіа «НикВести» намагалися потрапити на заходи за участі перших осіб держави.

З нашою редакцією зв’язалося Управління державної охорони, яке повідомило, що нібито від видання впродовж останнього часу надходило декілька заявок на акредитацію, та хотіло перевірити, чи дійсно ці люди є нашими працівниками.

Журналістами «НикВести» представились Тетяна Мироненко та Тетяна Артемова (ймовірно, що це одна і та сама особа), які ніколи не працювали у нашій команді і жодним чином не пов’язані з редакцією. Як нам стало відомо, відповідні заявки на акредитацію надійшли з двох різних електронних адрес, які також жодним чином не стосуються редакції.

У заході, на який вони намагалися акредитуватися, брали участь дружина президента Олена Зеленська, міністри, посли, відомі культурні діячі, представники Євросоюзу, Організації з безпеки і співробітництва в Європі та представники інших українських і міжнародних організацій.

Зазначимо, що «НикВести» вказують детальну інформацію про редакцію на сайті, включно зі списком журналістів та інших співробітників.

Журналісти «НикВести» провели власне розслідування та встановили особу, яка користується вказаним у заявці номером телефону, її адресу реєстрації та інші облікові дані. Окрім проживання в Києві, встановлено, що вона народилась і проживала в Миколаєві. Цю інформацію ми передали правоохоронним органам.

Нам вдалося поспікуватися з жінкою, чий номер телефону був вказаний у заявці, вона підтвердила, що дійсно заповнювала анкету на акредитацію, але каже, що не пам’ятає, з якої причини вказала місцем роботи наше медіа. Щодо причин, чому вона хотіла взяти участь у заході, зазначила, що «хотіла почути, коли буде перемога» та вибачилась за незручності.

Зазначимо, що кілька днів тому про аналогічний випадок, пов’язаний з псевдожурналістами, повідомило видання «Дзеркало тижня». Головна редакторка ZN.ua Юлія Мостова в розмові з «Детектором медіа» розповіла про те, що до неї звернулася співробітниця Управління державної охорони з тим, щоб або підтвердити, або спростувати належність Олени Загребельної та Оксани Лозенко до числа співробітників редакції.

За словами співробітників УДО, які надали коментар виданню «Детектор Медіа» на умовах анонімності, останнім часом подібні випадки почастішали. І, до прикладу, під час перевірки охочих акредитуватися саме на захід, куди намагались акредитуватись від імені «Дзеркала Тижня», 30% із них довелось відмовити через підроблені журналістські посвідчення чи неможливість ідентифікувати цих людей як журналістів тих видань, від імені яких вони подавали заявки.

Нагадаємо, Нацрада зареєструвала «НикВести» відповідно до нового Закону «Про медіа» 6 липня 2023 року.