У Миколаєві на бульварній частині вулиці Пограничній понівечили крони дерев. «Миколаївські парки» запевнили, що це робота не їхніх спеціалістів.
Як повідомили на комунальному підприємстві, у літній період проводити обрізку дерев заборонено, адже зараз відбувається активний рух соку, завдяки чому рослина отримує та накопичує корисні елементи.
«Проте, не беручи до уваги такий важливий факт, до уваги наших фахівців надійшла інформація про масову обрізку — знущання дерев по вулиці Погранична, а саме на бульварній її частині від вулиці Громадянської до 6-Слобідської. Зазначимо, ця зелена зона закріплена за нашим підприємством, саме ми опікуємося її обслуговуванням та доглядом. Зауважимо, також щодо виконання робіт з обрізки до підприємства не надходило жодних погоджених документів», — запевнили на підприємстві.
У зв’язку з цим «Миколаївські парки» просять фахівців зі сфери екології відреагувати на незаконну обрізку.
Раніше миколаївці просили комунальні служби прибрати по місту сухі дерева та гілки, які створюють загрозу виникнення аварійних ситуацій.
До цього «НикВести» також писали, що з початку квітня 2024 року мешканці Миколаєва почали активно скаржитись на велику кількість сухих гілок та дерев у різних мікрорайонах міста. За їх словами, гілля або ціле дерево може в будь-який момент впасти на людей або автомобіль. У КП «Миколаївські парки» розповіли з чим це пов'язано, а в Адміністрації Інгульського району пояснили, як проводяться роботи по знесенню сухих дерев.
На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.
Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.
Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.
Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.
Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».
Читайте також матеріал «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».
Та статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».
|
Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
|
У Миколаєві на бульварній частині вулиці Пограничній понівечили крони дерев. «Миколаївські парки» запевнили, що це робота не їхніх спеціалістів.
Як повідомили на комунальному підприємстві, у літній період проводити обрізку дерев заборонено, адже зараз відбувається активний рух соку, завдяки чому рослина отримує та накопичує корисні елементи.
«Проте, не беручи до уваги такий важливий факт, до уваги наших фахівців надійшла інформація про масову обрізку — знущання дерев по вулиці Погранична, а саме на бульварній її частині від вулиці Громадянської до 6-Слобідської. Зазначимо, ця зелена зона закріплена за нашим підприємством, саме ми опікуємося її обслуговуванням та доглядом. Зауважимо, також щодо виконання робіт з обрізки до підприємства не надходило жодних погоджених документів», — запевнили на підприємстві.
У зв’язку з цим «Миколаївські парки» просять фахівців зі сфери екології відреагувати на незаконну обрізку.
Раніше миколаївці просили комунальні служби прибрати по місту сухі дерева та гілки, які створюють загрозу виникнення аварійних ситуацій.
До цього «НикВести» також писали, що з початку квітня 2024 року мешканці Миколаєва почали активно скаржитись на велику кількість сухих гілок та дерев у різних мікрорайонах міста. За їх словами, гілля або ціле дерево може в будь-який момент впасти на людей або автомобіль. У КП «Миколаївські парки» розповіли з чим це пов'язано, а в Адміністрації Інгульського району пояснили, як проводяться роботи по знесенню сухих дерев.
На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.
Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.
Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.
Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.
Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».
Читайте також матеріал «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку».
Та статтю «НикВести» «Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни».