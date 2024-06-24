Незаконна обрізка дерев по Пограничній. Фото: "Миколаївські парки"

У Миколаєві на бульварній частині вулиці Пограничній понівечили крони дерев. «Миколаївські парки» запевнили, що це робота не їхніх спеціалістів.

Як повідомили на комунальному підприємстві, у літній період проводити обрізку дерев заборонено, адже зараз відбувається активний рух соку, завдяки чому рослина отримує та накопичує корисні елементи.

Незаконна обрізка дерев по Пограничній. Фото: "Миколаївські парки" Незаконна обрізка дерев по Пограничній. Фото: "Миколаївські парки"

«Проте, не беручи до уваги такий важливий факт, до уваги наших фахівців надійшла інформація про масову обрізку — знущання дерев по вулиці Погранична, а саме на бульварній її частині від вулиці Громадянської до 6-Слобідської. Зазначимо, ця зелена зона закріплена за нашим підприємством, саме ми опікуємося її обслуговуванням та доглядом. Зауважимо, також щодо виконання робіт з обрізки до підприємства не надходило жодних погоджених документів», — запевнили на підприємстві.

У зв’язку з цим «Миколаївські парки» просять фахівців зі сфери екології відреагувати на незаконну обрізку.

Незаконна обрізка дерев по Пограничній. Фото: "Миколаївські парки" Незаконна обрізка дерев по Пограничній. Фото: "Миколаївські парки"

Раніше миколаївці просили комунальні служби прибрати по місту сухі дерева та гілки, які створюють загрозу виникнення аварійних ситуацій.

До цього «НикВести» також писали, що з початку квітня 2024 року мешканці Миколаєва почали активно скаржитись на велику кількість сухих гілок та дерев у різних мікрорайонах міста. За їх словами, гілля або ціле дерево може в будь-який момент впасти на людей або автомобіль. У КП «Миколаївські парки» розповіли з чим це пов'язано, а в Адміністрації Інгульського району пояснили, як проводяться роботи по знесенню сухих дерев.

Обрізка дерев у Миколаєві

На початку лютого екологи просили міську владу розробити програму правил догляду за зеленими насадженнями у Миколаєві. Зазначимо, що наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Як відомо, наразі для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального.

Перед цим, у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Пізніше в КП «Парки» пояснили необхідність обрізки платанів на Соборній, яку миколаївці назвали «вандалізмом».

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