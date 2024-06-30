У «Миколаївобленерго» опублікували прогноз відключення черг ГПВ у понеділок, 1 липня, та попередили про зміну графіка відключень.
Оновлення компанія розмістила у соцмережах.
Вночі та зранку світло буде відсутнє таким чином:
При цьому просять враховувати, що світло можуть включати трохи пізніше, оскільки потрібен час для заживлення.
Раніше «Укренерго» повідомили, що з 1 липня заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватись протягом всієї доби.
У «Миколаївобленерго» опублікували прогноз відключення черг ГПВ у понеділок, 1 липня, та попередили про зміну графіка відключень.
Оновлення компанія розмістила у соцмережах.
Вночі та зранку світло буде відсутнє таким чином:
При цьому просять враховувати, що світло можуть включати трохи пізніше, оскільки потрібен час для заживлення.
Раніше «Укренерго» повідомили, що з 1 липня заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватись протягом всієї доби.