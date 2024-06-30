У «Миколаївобленерго» опублікували прогноз відключення черг ГПВ у понеділок, 1 липня, та попередили про зміну графіка відключень.

Оновлення компанія розмістила у соцмережах.

Вночі та зранку світло буде відсутнє таким чином:

З 00:00 до 02:00 — 1, 2 та 5 черги

З 02:00 до 04:00 — 3, 4 та 1 черги

З 04:00 до 06:00 — 5, 6 та 4 черги

З 06:00 до 07:00 — 1, 2 та 6 черги

З 07:00 до 08:00 — 1 та 2 черги

З 08:00 до 09:00 — 3 та 4 черги

З 09:00 до 10:00 — 3, 4 та 2 черги

З 10:00 до 12:00 — 5, 6 та 3 черги

З 12:00 до 14:00 — 1, 2 та 5 черги

З 14:00 до 16:00 — 3, 4 та 2 черги

З 16:00 до 18:00 — 5, 6 та 4 черги

З 18:00 до 20:00 — 1, 2 та 6 черги

З 20:00 до 22:00 — 3, 4 та 1 черги

З 22:00 до 24:00 — 5, 6 та 3 черги

При цьому просять враховувати, що світло можуть включати трохи пізніше, оскільки потрібен час для заживлення.

Раніше «Укренерго» повідомили, що з 1 липня заходи обмеження споживання електроенергії будуть застосовуватись протягом всієї доби.