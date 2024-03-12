В Департаменті житлово-комунального господарства міської ради повідомили, що зменшення кількості дерев не впливає на рівень формальдегіду у повітрі Миколаєва.

Про це під час брифінгу 12 березня сказав начальник управління сталого розвитку Департаменту ЖКГ Володимир Ніколайчук, пишуть «НикВести».

— Останнім часом у Миколаєві зʼявилась інформація, що через те, що наче зараз йде кронування, обрізка та знесення аварійних і застарілих порід дерев, у нас підвищився рівень формальдегіду. Це не так. Кореляція цієї інформації взагалі не відповідає дійсності, тому що умовно 4-5 років тому рівень забруднення в атмосферному повітрі формальдегідом був вищий. Тобто за цією логікою 4-5 років тому ми знесли набагато більше дерев, – сказав Володимир Ніколайчук.

Він також додав, що у місті проводять обрізку та знесення застарілих дерев, оскільки з таким запитом звертаються миколаївці.

— У нас є купа заяв від мешканців міста, які особливо в період буревіїв страждають від пошкодження свого майна. Це квартири, балкони, вікна й автомобілі, які припарковані у місті. Тому ми мусимо так само на це реагувати, – сказав представник Департаменту ЖКГ.

Водночас основними забруднювачами повітря у Миколаєві на сьогодні залишаються вантажівки, додав він.

— Основними забруднювачами повітря є пересувні джерела – великогабаритний транспорт, який через свої вихлопні гази так само може забруднювати повітря. Але, на щастя, на сьогоднішній день воно не забруднене настільки, наскільки це розганяють певні громадські діячі, – сказав Володимир Ніколайчук.

Що таке формальдегід, чому зростають його показники та як зменшити його вплив на здоров'я, читайте в експлейнері «НикВести»: «Що з повітрям у Миколаєві та як формальдегід впливає на здоров‘я? Пояснюємо».

Що повітрям у Миколаєві?

У 2023 році Миколаїв посів четверте місце у рейтингу міст України з найзабрудненішим повітрям. Після чого екоорганізація SaveDnipro оприлюднила інформацію, що торік у Миколаєві зафіксували найвищу серед українських міст концентрацію формальдегіду у повітрі.

Пізніше у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології пояснили, що формальдегід багато років є основним забруднювачем атмосферного повітря міста. Також фіксували перевищення діоксиду азоту.

Експерти пояснили, що перевищені норми можуть бути пов'язані як зі збільшенням автотранспорту, так і з можливою зміною виду палива, що використовується. А для зниження рівня формальдегіду у повітрі Миколаєву необхідно розробити програму екологічної безпеки атмосферного повітря у місті з урахуванням європейського досвіду.

Ще в 2020 році індекс якості повітря у Миколаєві досяг шкідливого для людини рівня. Найбільшими забруднювачами атмосферного повітря у 2021 році стали Миколаївський глиноземний завод, підприємство «Югцемент» та «Оператор газотранспортної системи «Миколаївгаз».

Загалом ситуація з найбільшими забруднювачами повітря на Миколаївщині зберігається із року в рік. За даними 2018 року, найбільшими забруднювачами повітря в регіоні також були Миколаївський глиноземний завод, «Югцемент» та «Миколаївгаз».