Пожежа в Андріївському лісі, що на Миколаївщині / Фото: ДСНС Миколаївської області

Пожежа в Андріївському лісовому урочищі на площі 75 гектарів завдала збитків довкіллю на понад 200 мільйонів гривень.

Про це повідомили у Держекоінспекції Південно-Західного регіону.

Як відомо, 10 та 11 серпня в Андріївському лісовому урочищі горіло 54 гектари лісу та 20 гектарів сухої трави та очерету. Вогонь швидко розповсюдився через поривчастий вітер знищивши лісові насадження, хвойний настил, суху траву та очерет.

— Державні інспектори оперативно провели розрахунки розміру шкоди, завданої під час неорганізованих викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Сума збитків становить майже 203 мільйони гривень, – йдеться у повідомленні.

Для встановлення осіб, причетних до пожежі, інспекція направила відповідну інформацію до поліції.

12 серпня пожежу в Андріївському лісі загасили, але майже 100 вогнеборців на чергуванні, щоб запобігти повторного займання.

Раніше у головному управлінні ДСНС Миколаївщини у відповіді на інформаційних запит «НикВести» повідомили, що у період з 1 по 31 липня на території Миколаївської області виникло 2 тисячі 298 пожеж, вони завдали збитків на понад 47 мільйонів гривень. Більшість з пожеж виникли на відкритих територіях.