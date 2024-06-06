Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження для викладачів закладів вищої освіти.
Це необхідно, щоб вони мали можливість зосередитися на науковій роботі, повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.
Законопроєкт №9600 передбачає підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти.
Він зменшує навчальне навантаження для науково-педагогічних працівників з 600 до 400-500 годин на рік. Наукова робота повинна займати у них мінімум 30% від усього робочого часу.
«Водночас, якщо викладачі зосереджуються суто на навчальній роботі, справедливо буде кваліфікувати їх саме як педагогічних працівників і не вимагати імітувати наукову роботу. Як правило, це стосується викладачів-практиків, які надають студентам актуальні професійні знання, а також викладачі іноземних мов, яким необовʼязково проводити наукові дослідження», — зауважив Оксен Лісовий.
Також він додав, що такі зміни наблизять Україну до практики навантаження викладачів ЗВО, яка панує у країнах ЄС.
Нагадаємо, очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що після закінчення воєнного стану в Україні можуть повернути Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), оскільки воно має низку переваг.
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Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження для викладачів закладів вищої освіти.
Це необхідно, щоб вони мали можливість зосередитися на науковій роботі, повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.
Законопроєкт №9600 передбачає підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти.
Він зменшує навчальне навантаження для науково-педагогічних працівників з 600 до 400-500 годин на рік. Наукова робота повинна займати у них мінімум 30% від усього робочого часу.
«Водночас, якщо викладачі зосереджуються суто на навчальній роботі, справедливо буде кваліфікувати їх саме як педагогічних працівників і не вимагати імітувати наукову роботу. Як правило, це стосується викладачів-практиків, які надають студентам актуальні професійні знання, а також викладачі іноземних мов, яким необовʼязково проводити наукові дослідження», — зауважив Оксен Лісовий.
Також він додав, що такі зміни наблизять Україну до практики навантаження викладачів ЗВО, яка панує у країнах ЄС.
Нагадаємо, очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що після закінчення воєнного стану в Україні можуть повернути Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), оскільки воно має низку переваг.