Рада ухвалила закон, який зменшує навчальне навантаження для викладачів вишів / Ілюстративне фото

Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт, який зменшує навчальне навантаження для викладачів закладів вищої освіти.

Це необхідно, щоб вони мали можливість зосередитися на науковій роботі, повідомив міністр освіти Оксен Лісовий.

Законопроєкт №9600 передбачає підтримку наукової роботи в закладах вищої освіти.

Він зменшує навчальне навантаження для науково-педагогічних працівників з 600 до 400-500 годин на рік. Наукова робота повинна займати у них мінімум 30% від усього робочого часу.

«Водночас, якщо викладачі зосереджуються суто на навчальній роботі, справедливо буде кваліфікувати їх саме як педагогічних працівників і не вимагати імітувати наукову роботу. Як правило, це стосується викладачів-практиків, які надають студентам актуальні професійні знання, а також викладачі іноземних мов, яким необовʼязково проводити наукові дослідження», — зауважив Оксен Лісовий.

Також він додав, що такі зміни наблизять Україну до практики навантаження викладачів ЗВО, яка панує у країнах ЄС.

Нагадаємо, очільник Міністерства освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що після закінчення воєнного стану в Україні можуть повернути Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), оскільки воно має низку переваг.