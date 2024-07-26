Наслідки російського теракту в Оленівці. Фото: Associated Press

29 липня виповнюється друга річниця з дня російського теракту в Оленівці. Рідні постраждалих військових просять парламент заснувати день скорботи та пам'яті захисників.

Про це повідомила громадська організація «Спільнота родин Оленівки» спільно з «Медійною ініціативою за права людини».

У повідомленні зазначено, що сім'ї загиблих неодноразово зверталися до влади з проханням підтримати проект Постанови №10188. Однак поки не отримали відповіді.

«Два роки тому в Оленівській колонії Росія за одну ніч стратила понад 50 бійців бригади «Азов», ще 130 зазнали поранень. Того дня світ дізнався правду – полон убиває. День пам’яті важливий не тільки для вшанування азовців, він потрібен усім нам, аби пам’ятати про кожного українця, якого Росія вбила, стратила або закатувала в полоні. Усі вони заслуговують на гідну шану», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у Верховній Раді ще у жовтні 2023 року був зареєстрований відповідний проект Постанови, у якому депутати пропонують відзначати День скорботи та вшанування пам'яті захисників і захисниць 28 липня — вибуху в колонії, де утримували полонених бригади «Азов». Однак постанова досі перебуває на розгляді Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики парламенту.

Нагадаємо, вранці 29 липня 2022 року російські медіа заявили про обстріл колонії в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти повідомили про щонайменше 53 загиблих.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Росія здійснила артобстріл колонії в Оленівці на Донеччині, щоб приховати катування і вбивства полонених, а також звинуватити ЗСУ у скоєнні «воєнних злочинів».

Тоді засновник та колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький оголосив полювання на причетних до розстрілу українських військовополонених у Оленівці.