Наслідки обстрілів Харківщини / Архівне фото Олега Синєгубова

Війська РФ активізували обстріли Вовчанської громади Харківщини та намагаються прорвати лінію фронту.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За його словами, російські війська активізували обстріли Вовчанської громади. Протягом кількох днів було скинуто 22 КАБи у напрямку Вовчанська.

— Також без упину російська армія обстрілює з артилерії Липецьку і Вовчанську громади. Селище Козача Лопать і Купʼянський район, — зазначив він.

Зазначається, що зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» ситуація залишається складною, але підрозділи сил оборони контролюють ситуацію.

— Не допускаються прориву ворога задля просування вглиб нашої території. Ведуться жорсткі оборонні бої і спроби російських окупантів прорвати нашу оборону — зупиняються, — додав Назар Волошин.

За словами речника, росіяни намагаються прорвати лінію фронту та зосередити основні зусилля на декількох напрямках. Вони атакують по всій лінії фронту.

13 травня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони відтіснили росіян від Вовчанська. Станом на 14 травня продовжуються заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прогнозує, що наступ російської армії в Харківській області триватиме ще кілька днів, після чого розпочнеться нова атака у напрямку Сумської області.

Наступ РФ на Харківщину

Російські війська посилили обстріли на північному напрямку Харківської області. Передусім противник завдає ударів по місту Вовчанськ.

Для посилення оборони на Вовчанському напрямку спрямовано резервні підрозділи Збройних Сил України. Військові продовжують стримувати наступ ворога.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку. Він зазначив, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

Також Володимир Зеленський повідомив про посилення позицій на Харківщині, де продовжуються оборонні операції.

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 13 травня зазначив, що російська армія здійснила обстрілипонад 30 населених пунктів Харківської області. Постраждали семеро людей.

Голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі запевняє, що фортифікаційні споруди навколо міста на кордоні з Росією були, однак через російські обстріли зводити їх було непросто.

Російська армія захопила у полон цивільних жителів прикордонної Вовчанської громади під час наступальних дій у Харківській області. Місцевих жителів помістили до підвалу 11 травня. Деяким з них 13 травня вдалось втекти та дістатись до волонтерів.