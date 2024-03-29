Військові 3-ї десантно-штурмової бригади в Авдіївці / Фото: Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що всі зусилля спрямовані на звільнення усіх військовополонених, у тому числі тих, хто потрапив в полон, прикриваючи відхід військ біля Авдіївки.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

— На жаль, в ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це війна. Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців. Хочу сказати цим солдатам, якщо вони мене почують, їхнім родинам — ми нікого не забули та робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців з ворожого полону, — наголосив Олександр Сирський.

Він зауважив, що українські підрозділи були змушені відійти від Авдіївки, тому що ворог мав на цьому напрямку набагато більше сил, техніки та засобів для штурму. Цілісність оборонних споруд українських військ була порушена через постійні бомбардування керованими авіаційними бомбами. Негативну роль зіграла мала кількість боєприпасів та снарядів для артилерії.

Головнокомандувач зазначив, що ЗСУ вимушено відійшли від Авдіївки, щоб зберегти життя особового складу та закріпитися на новій лінії оборони.

— Варто також пам’ятати, що наступ на Авдіївку обернувся для ворога значними втратами, і про це навряд чи будуть розповідати у «російському» телевізорі. Лише у період з 10 жовтня 2023 року по 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку російські загарбники втратили: 47186 осіб особового складу, 364 танки, 748 бойових броньованих машин, 248 артилерійських систем, 5 літаків. Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських окупантів, — підкреслив Олександр Сирський.

Після відходу ЗСУ українським захисникам вдалося дещо знизити динаміку наступальних дій російських окупантів на Авдіївському напрямку. Ворог продовжує втрачати велику кількість живої сили та техніки під час штурмів.

Нагадаємо, 13 березня у Третій окремій штурмовій бригаді розповіли, що на Авдіївському напрямку бойова обстановка залишається надскладною, Сили оборони завдали ворогу критичного ураження, але збройні сили РФ, які переважають кількісно, продовжують тиснути.

28 лютого, у Третій окремій штурмовій бригаді заявили, що військові вибили російську армію з Красногорівки Донецької області.

15 лютого, 3-я окрема штурмова бригада була терміново передислокована для посилення українських військ в районі Авдіївки. В прес-службі зазначили, що ситуація в місті надзвичайно критична.

16 лютого у бригаді повідомили, що російська армія продовжує активно обстрілювати Авдіївку, зокрема територію Коксохімічного заводу. Загарбники штурмують місто та атакують з повітря і вдень, і вночі.

17 лютого головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським було прийнято рішення вивести Сили оборони України з Авдіївки. Він пояснив, що зробив це заради збереження особового складу та оборони на більш вигідних рубежах. Під час відходу частина військовослужбовців ЗСУ потрапила у російський полон.

Загалом, росіяни під час наступу на Авдіївку втратили вбитими та пораненими 47 тисяч солдатів.