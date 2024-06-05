Діти вирушають на відпочинок. Скриншот з відео

На початку червня 45 дітей з Миколаївської області, які відносяться до пільгових категорій, поїхали на двотижневий відпочинок до Закарпаття.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

«Сорок п'ять маленьких миколаївців пільгових категорій вирушили на двотижневий відпочинок до Закарпаття! Діти вже прибули, розселились та на них чекає активна культурна програма протягом цих днів», — написав Олександр Сєнкевич.

Міський голова зауважив, що відпочинок оплачується з бюджету громади. Загалом цьогоріч планують оздоровити 515 дітей.

«Радий, що попри повномасштабне вторгнення, ми маємо змогу оздоровлювати діток! Це ще один спосіб перезавантажитись та перепочити від постійних сирен», — додав він.

Нагадаємо, що раніше начальниця служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко у коментарі «НикВести» розповіла, що програма розрахована виключно на дітей з Миколаєва, а також тих дітей, які оформлені в місті як внутрішньо-переміщена особа. Юлія Кравченко також розповіла, які категорії населення можуть поїхати на такий відпочинок.