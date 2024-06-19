Підготовка до опалювального сезону. Фото: «НикВести»

У Миколаївській ОВА пообіцяли зберегти тарифи за тепло для населення на майбутній опалювальний сезон 2024-2025.

Про це заявив начальник управління житлово-комунального господарства Євген Гладков, пишуть «НикВести».

— Хочу зазначити, що питання перегляду тарифів для населення наразі не розглядається. Ми впевнені, що тарифи збережуться і на наступний опалювальний сезон, — сказав він.

Посадовець також підкреслив, що населення вчасно сплачує за спожиту теплову енергію. За період з січня по червень цього року рівень розрахунків перевищив 100%, що свідчить про те, що люди сплачують не лише поточні рахунки, але й погашають заборгованість за минулий опалювальний сезон.

Зазначимо, що актуальний тариф для абонентів ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» становить 1 999,08 гривень за гігакалорію з ПДВ, у той час вартість опалення для абонентів «Миколаївської ТЕЦ» — 1 873,39 гривень.

Нагадаємо, що у серпні 2022 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким забороняється підвищення тарифів на тепло та гарячу воду до кінця дії воєнного стану та шість місяців після.

Зазначимо, що нещодавно миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич доповів голові правління НАК «Нафтогаз України» Олексію Чернишову, як місто готується до старту опалювального сезону. Він повідомив, що після останнього опалювального сезону місто дуже сильно «взялося» за Миколаївську ТЕЦ і велику кількість теплових мереж до опалювального сезону буде змінено.

Варто зазначити, що Олексій Чернишов у коментарі «НикВести» пообіцяв контролювати, щоб цього року Миколаївська ТЕЦ була готова до опалювального сезону. Він заявив, що компанія докладе всіх можливих зусиль, аби уникнути проблем на Миколаївській ТЕЦ при старті опалювального сезону 2024-2025.

Зазначимо, що у лютому цього року управління анонсувало будівництво нової теплової мережі вздовж вулиці Пограничної у Миколаєві, яка стала однією з найбільш проблемних ділянок під час минулого опалювального сезону. Пізніше, у березні, був оголошений тендер на будівництво мережі вартістю понад 500 мільйонів гривень від вулиці Корабелів до вулиці Маршала Василевського. Однак, коштів на її будівництво поки не знайшли.

Як Миколаївська ТЕЦ провалила опалювальний сезон у 2023 році

Розриття Миколаївської ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву "НикВести", вересень 2023 року.

Опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада, однак Миколаївська ТЕЦ змогла забезпечити містян теплом тільки на початку грудня через чисельні аварії на тепломережах. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що проблеми із запуском тепла в наступних роках будуть лише погіршуватись.

Після зриву опалювального сезону та заяв Миколаївської ОВА про необхідність кадрових рішень, у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних.

Станом на вечір 18 листопада 2023 року Миколаївська ТЕЦ підключила до тепла тільки половину від загальної кількості своїх споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону.

Розриття ТЕЦ у центрі Миколаєва, фото з архіву "НикВести", листопад 2023 року

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення залишалися десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривали ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів.

Однак на вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків. В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

30 листопада в ТЕЦ повідомили, що через аварійні роботи ще на трьох ділянках міста жителі на деякий час знову залишаться без опалення. Проте в компанії одразу повідомили про гарну новину — за прогнозом синоптиків у Миколаєві очікується покращення погодних умов.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.

Водночас в Миколаївській ТЕЦ повідомили, що під час опалювального сезону 2023/2024 заливають воду з лиману тільки в аварійних випадках. Таким чином мережі підприємства заповнені солоною водою на 8%, тоді як минулого року системи були заповнені лиманною водою на 91%.

Ділянка вулиці Маріупольської, де ТЕЦ відмовляється ремонтувати асфальт, фото "НикВести", березень 2024

Уже півроку Миколаївська ТЕЦ не приводить до ладу вулицю Маріупольську (Московську) (від проспекту Центрального до Чкалова, де проводили ремонтні роботи на тепломережах восени минулого року. В Миколаївський ТЕЦ кажуть, що асфальтувати розриті ділянки дороги по вулиці Маріупольській наразі немає сенсу, адже через декілька місяців там проводитимуть часткову заміну теплотраси. Ділянка мереж має бути замінена від вулиці Дунаєва до Севастопольскої. Аналогічні роботи проведуть на ділянках по вулиці Пограничній.

Нагадаємо, директор Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ) Дмитро Мирошниченко подав декларацію про майно та доходи за 2023 рік. За рік посадовець заробив 2 мільйони 143 тисячі 897 гривень. В середньому заробітна плата посадовця склала 178 тисяч гривень на місяць (близько 4,5 тисячі доларів США).

Крім того, Миколаївський окружний адміністративний суд розгляне справу за позовом журналістки онлайн-медіа «НикВести» до Миколаївської теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яка відмовилась надати інформацію про заробітні плати керівництва протягом 2023 року.