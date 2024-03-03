Реконструкція тепломережі по вулиці Маріупольській у Миколаєві. Фото «НикВести» для ілюстрації

Комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило два тендери на будівництво нової теплової мережі по вулиці Пограничній у Миколаєві.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, повідомляють «НикВести».

Нову мережу планують прокласти в межах вулиць Корабелів та Маршала Василевського.

Вулиці Погранична у Миколаєві (від вулиці Корабелів до Маршала Василевського). Скриншот з Google Maps

Будівництво попередньо коштуватиме 524 мільйони 196 тисяч 488 гривень. Після його завершення тендером передбачене відновлення благоустрою: підрядник зобовʼязаний покласти новий асфальт на пошкоджених ділянках.

Для будівництва нової магістралі необхідно буде зрізати 60 дерев.

Також «Миколаївобтеплоенерго» оголосило тендер на технічний нагляд та перевірку якості нової теплової мережі.

Замовник оцінив вартість таких послуг у 6 мільйонів 910 тисяч 964 гривні. За ці кошти підрядник повинен:

— проводити технічний нагляд за об’єктом будівництва;

— контролювати якість виконаних робіт: оцінювати якість та відповідність матеріалів та обладнання;

— робити контрольні заміри;

— перевіряти розрахунки, накладні вартості матеріалів та інших витрат.

Загалом, переможець тендеру буде повинен виконувати повний аудит будівельних робіт.

Нагадаємо, раніше начальник управління житлово-комунального господарства Миколаївської ОВА Євген Гладков зазначив, що розробка проектно-кошторисної документації по цьому проекту вже майже завершена.

— Вже є напрацювання за допомогою базового нашого підприємства з постачання теплоенергії «Миколаївоблтеплоенерго» по розробці проектно-кошторисної документації на будівництво нової теплової мережі нашої теплової магістралі по вулиці Пограничній. Розробка документації практично завершена, плануємо розпочинати ці роботи, — сказав він.

Усі роботи підрядник має виконати до початку опалювального сезону 2024-2025. Кінцева дата завершення будівництва — 15 листопада цього року.

Провал опалювального сезону у Миколаєві

Нагадаємо, опалювальний сезон 2023-24 у Миколаєві розпочався 14 листопада. Компанія «Миколаївська ТЕЦ» станом на вечір 18 листопада підключила до тепла половину від загальної кількості споживачів у Миколаєві. При цьому, у вересні в ТЕЦ повідомляли, що на 92% готові до початку опалювального сезону. Підприємство має лише завершити ремонтні роботи на двох великих ділянках.

Станом на вечір 20 листопада у Миколаєві без опалення були десятки багатоквартирних будинків. У кількох районах міста тривають ремонтні роботи тепломереж. Тоді перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков повідомив, що підключати усі житлові будинки Миколаєва до тепла планують за декілька днів. Для цього наразі працівники ТЕЦ та облтеплоенерго працюють над ліквідацією поривів.

На вечір 21 листопада у місті без опалення все ще залишалися більше 400 багатоквартирних будинків.

В Миколаївській ТЕЦ розповіли, що затримки у подачі тепла у багатоквартирні будинки виникли через великі пориви на магістральних трубопроводах теплотрас.

Нагадаємо, що у Миколаївській обласній військовій адміністрації заявили, що не дивлячись на заяви про готовність до опалювального сезону, «Миколаївська ТЕЦ» не виконала своїх обіцянок. В ОВА вимагають від підприємства кадрових рішень.

Після цього у ТЕЦ розпочали службове розслідування, щоб знайти винних. Було тимчасово відсторонили від посади головного інженера, який відповідає за підготовку та проведення опалювального сезону. Керівник ТЕЦ зазначив, що це не означає, що саме головний інженер винний, все стане зрозуміло після завершення службового розслідування, яке триватиме близько місяця.

Коментуючи ситуацію, яка виникла з пуском тепла у будинки миколаївців у грудні, Олександр Сєнкевич запевнив, що це не проблема управління, а наслідки руйнування магістральних мереж Миколаївської ТЕЦ по вулицях Погранична, Маріупольська (колишня Московська), 3-я Слобідська та проспект Богоявленський.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві досі не виконали завдання Сєнкевича про перехід соцсфери на автономне опалення.

Численні пориви мереж ТЕЦ пов'язують, зокрема, з тим, що минулого опалювального сезону підприємство використовувало солону воду з лиману, яка прискорює корозію і так застарілих труб. На противагу цьому у «Миколаївоблтеплоенерго» заливали очищену воду зі свердловин, про що «НикВести» писали у статті «Зима близько: Яким буде опалювальний сезон в Миколаєві?». Таким чином в будинках, які обслуговує комунальне облтеплоенерго, старт обох опалювальних сезонів почався без зривів та значних аварій.