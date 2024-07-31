Миколаївці скаржаться на низький тиск води. Фото для ілюстрації з відкритих джерел

Жителі багатоповерхівки за адресою вулиця 28 Армії, 2-б просять відремонтувати систему водопостачання в їхньому будинку. За словами мешканців, понад тиждень тому в мережі зник тиск води.

Таку скаргу жителька будинку Ірина Яновська залишили на сторінці контакт-центру Миколаївської міськради.

За словами жінки, тиск зник минулого понеділка. Через це в будинку понад тиждень відсутня гаряча вода.

«З минулого понеділка після робіт у будинку «Містом для людей» в частині квартир зник тиск води, що навіть не спрацьовує колонка (водонагрівач, — прим). Гаряча лінія лише приймає заявки, але нікого не присилає, відповідають, що чекають на більше заяв, пару квартир — це не привід для виїзду. Уже як тиждень гріємо в каструлях воду», — написала Ірина Яновська.

«НикВести» звернулися за коментарем до управляючої компанії «Місто для людей», яка обслуговує цей будинок. Там повідомили, що у п’ятницю, 26 липня, фахівці виїжджали на місце, обстежили мережу та виявили в ній отвір.

«За адресою вулиця 28 Армії, 2-б звернення від мешканців надійшло 26.07.2024. Фахівці обстежили мережі та встановили свищ (отвір, — прим.) на вводі холодного водопостачання, що входить до компетенції МКП «Миколаївводоканал», — зазначили в компанії.

«Місто для людей» запевняє, що усі мережі холодного водопостачання компанія замінила на 100% у 2024 році. Попри це «МДЛ» обіцяє в найближчий час розпочати роботи по заміні вводу.

— У зв'язку із завантаженням «Миколаївводоканалу» компанією було прийнято рішення у найближчий час розпочати земельні роботи по заміні вводу від колодязя «Миколаївводоканалу» до зрізу будинку, — повідомили в компанії.

Нагадаємо, 25 липня, на перетині вулиць Погранична та Мала Морська в Миколаєві сталась аварія на водопроводі — струмінь води під тиском бив на десять метрів вверх. Порив труби виник через її зношеність.