Через складну ситуацію з електроенергією у Львові навчальний рік для школярів розпочнеться 19 серпня.
Про рішення Штабу підготовки міста до зими повідомив мер міста Андрій Садовий.
«Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі. Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією – канікули буде продовжено. А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома», — написав Андрій Садовий.
Також він додав, що у разі повного блекауту усі школи Львова стануть цілодобовими пунктами незламності, де мешканці міста зможуть зігрітися та зарядити пристрої.
Нагадаємо, що Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.
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Через складну ситуацію з електроенергією у Львові навчальний рік для школярів розпочнеться 19 серпня.
Про рішення Штабу підготовки міста до зими повідомив мер міста Андрій Садовий.
«Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі. Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією – канікули буде продовжено. А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома», — написав Андрій Садовий.
Також він додав, що у разі повного блекауту усі школи Львова стануть цілодобовими пунктами незламності, де мешканці міста зможуть зігрітися та зарядити пристрої.
Нагадаємо, що Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.