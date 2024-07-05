Діти навчаються у школі. Фото: компанія Lenovo

Через складну ситуацію з електроенергією у Львові навчальний рік для школярів розпочнеться 19 серпня.

Про рішення Штабу підготовки міста до зими повідомив мер міста Андрій Садовий.

«Якщо ситуація з електроенергією взимку стабілізується, школи працюватимуть у звичному режимі. Планові зимові канікули розпочнуться 21 грудня. На випадок погіршення ситуації з електроенергією – канікули буде продовжено. А в школах працюватимуть чергові групи для дітей, чиї батьки не зможуть залишити їх вдома», — написав Андрій Садовий.

Також він додав, що у разі повного блекауту усі школи Львова стануть цілодобовими пунктами незламності, де мешканці міста зможуть зігрітися та зарядити пристрої.

Нагадаємо, що Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.