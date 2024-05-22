У Миколаєві в дитячій лікарні №2» реконструюють другий поверх стаціонарного корпусу для розміщення там нових відділень.

Попередній тендер скасували через відсутність пропозицій, повідомляють «НикВести».

Реконструкція передбачає розміщення на поверсі трьох відділень: хірургії, ортопедії, травматології.

На роботи в лікарні №2 хочуть витратити 18 мільйонів 80 тисяч 556 гривень. Тендерною документацією передбачено проведення демонтажних робіт, оновлення систем холодного та гарячого водопостачання, каналізації, заміна освітлення та опалення, а також встановлення нового сантехнічного обладнання.

Головна лікарка медичного закладу Любов Савчук в коментарі «НикВести» пояснила, що додаткові відділення необхідні для того, щоб лікарня відповідала вимогам загального закладу.

— Нам для того, щоб відповідати умовам загального закладу, в лікарні має бути педіатрія, в дорослих це терапія, хірургія та лікування інфекційних захворювань. Без цього лікарня не може відповідати вимогам і надавати якісні медичні послуги та укладати пакети з НСЗУ, — пояснила Любов Савчук.

Процес подачі тендерних пропозицій триватиме до 4 травня.

Неналежний стан лікарень

Нагадаємо, що після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні почали ремонт хірургічного відділення та встановили у восьми палатах кондиціонери.

Після цього випадку голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернув увагу на низьку швидкість роботи тимчасової комісії облради з питань перевірки медзакладів. Він також закликав миколаївців надсилати скарги та пропозиції щодо змін в медичній системі на електронну пошту, щоб ці звернення розглянула відповідна група. Після анонімних скарг Віталій Кім анонсував звільнення головних лікарів медзакладів у разі, якщо він впевниться в їх некомпетентності.

Також Віталій Кім призначив першого заступника голови Миколаївської облради Антона Табунщика відповідальним за виправлення недоліків в лікарнях на які скаржились миколаївці.

Корупція у лікарнях

Вдруге очільник ОВА загадав цю ситуацію через місяць та ще раз анонсував кадрові зміни. Причиною цьому стала інша ситуація у медичній галузі області: правоохоронці викрили масштабну схему заробітку на ухилянтах в Миколаївській обласній психлікарні.

Після цього суд обрав запобіжний захід поліцейському, який відповідав за пошук ухилянтів. Однак досі не відбулося вручення підозри та вибір запобіжного заходу медикам, що брали участь у схемі незаконного заробітку, зокрема головному лікарю Віктору Тарану.

Реагуючи на цю ситуацію голови Миколаївської ОВА з питань медичної галузі Юрій Гранатуров заявив, що викрита схема в обласному центрі психічного здоров’я — поодинокий випадок в медичній сфері регіону. Він вважає, що управління охорони здоров’я ОВА не несе відповідальність за діяльність головного лікаря.

Водночас Юрій Гранатуров повідомив, що ДБР проведе додаткову перевірку у обласному центрі психічного здоров’я, щоб з’ясувати, чи причетні інші лікарі до корупційної схеми заробітку на ухилянтах.

Пізніше стало відомо, що виконуючий обов’язки директора Миколаївського обласного центру психічного здоров’я Віктор Таран, який за даними ДБР організував схему з виготовляння довідок для ухилянтів, залишиться на посаді.