На фото: міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер та заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков. Укроборонпром

В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства за участі АТ «Українська оборонна промисловість» і оборонного концерну Rheinmetall.

Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.

Зазначається, що головне призначення цеху – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Планується, що це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.

На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.

— Головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів, – йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, відкриття першого спільного сервісного центру з Rheinmetall в Україні є важливим для зміцнення українського оборонного потенціалу.

Нагадаємо, що у жовні 2023 року німецький оборонний концерн Rheinmetall та «Укроборонпром» утворили спільне підприємство.