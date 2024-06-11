В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства за участі АТ «Українська оборонна промисловість» і оборонного концерну Rheinmetall.
Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.
Зазначається, що головне призначення цеху – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Планується, що це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.
На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.
— Головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів, – йдеться у повідомленні.
За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, відкриття першого спільного сервісного центру з Rheinmetall в Україні є важливим для зміцнення українського оборонного потенціалу.
Нагадаємо, що у жовні 2023 року німецький оборонний концерн Rheinmetall та «Укроборонпром» утворили спільне підприємство.
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В Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства за участі АТ «Українська оборонна промисловість» і оборонного концерну Rheinmetall.
Про це повідомили у пресслужбі Укроборонпрому.
Зазначається, що головне призначення цеху – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Планується, що це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.
На спільному виробничому майданчику працюють українські фахівці, а технічний нагляд здійснюють представники німецького партнера.
— Головне призначення нового майданчика – ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів, – йдеться у повідомленні.
За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, відкриття першого спільного сервісного центру з Rheinmetall в Україні є важливим для зміцнення українського оборонного потенціалу.
Нагадаємо, що у жовні 2023 року німецький оборонний концерн Rheinmetall та «Укроборонпром» утворили спільне підприємство.