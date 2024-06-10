Дельфінарій "Немо" в Одесі. Фото з відкритих джерел

Українська мережа дельфінаріїв «Немо», імовірно, має філії в Росії та в окупованому Криму, та курується ексдепутатами з російської провладної партії «Единая Россия».

Це з'ясували аналітики OSINT-агенції Molfar у співпраці з організацією з порятунку тварин та довкілля UAnimals.

Наразі дельфінарій належить компанії «Нерум», співвласниками якої є:

Раїса Кісловська — мати депутата Одеської міської ради Андрія Кісловського

Михайло і В’ячеслав Кучуки (Михайло Кучук був віцемером Одеси, а в 2023 йому оголосили підозру в отриманні хабара від злочинного угруповання);

подружжя Сергія і Наталі Келюшків (Наталя Келюшок має тимчасову адресу проживання в Росії);

Дмитро Уривський, один із засновників міжнародної громадської організації «Міжнародна Асоціація океанаріумів та дельфінаріїв» у Криму, живе в Анапі.

«Всі власники компанії «Нерум» (або ж їхні тезки й однофамільці) також є засновниками російського товариства з обмеженою відповідальністю «Екологічєскій центр». Компанія знаходиться в Анапі, продовжує працювати і сплачувати податки в російський бюджет. Наприклад, у 2022 році — 500 тисяч рублів (за теперішнім курсом, це понад 5,5 тисяч доларів у бюджет держави, яка розв’язала повномасштабну війну з Україною)», — йдеться у матеріалі.

Андрій Кісловський, який опосередковано володіє дельфінарієм через свою матір, займається будівництвом житла та продажем квартир в Одесі. Раніше він був місцевим депутатом, зокрема від компартії. У 2013 році Андрія Кісловського бачили серед тих, хто брав участь у рейдерському захопленні дельфінарію в Севастополі. Він також має тимчасову адресу проживання в Росії.

За даними журналістів, у межах франшизи «Немо» має дельфінарії-філії у російських містах: Анапі, Нижньому Новгороді, Джубзі, станиці Голубицькій, Вітязєвому.

Також він тісно пов’язаний з іншими російськими компаніями, зокрема з «Чудноє морє», яка з 2011 до 2013 року мала партнерські стосунки з товариством «Нерум» і отримувала морських тварин за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю «Екологічєскій центр».

У 2014 році компанія «Нерум» спільно з Тетяною Рябчіковою заснували в Криму товариство з обмеженою відповідальністю «Дєльфінарій «Немо». Юридична адреса цієї компанії – Алушта, провулок Ревкомівський, 10, де розташовано дельфінарій із мережі «Немо». Журналісти припустили, що саме через новостворену компанію українські власники мережі продовжили керувати кримськими дельфінаріями в окупації: не тільки в Алушті, а й у Феодосії.

На користь цього свідчать також:

станом на 2016 рік на сайті «Немо» в переліку дельфінаріїв все ще були осередки і в Феодосії, і в Алушті, і в Росії;

дельфінарії окупованих росіянами Алушти й Феодосії та дельфінарій у Мінську мають однакові лого, дизайни сайтів, перехресні посилання та згадки одне одного в соцмережах. Водночас дельфінарії в Одесі, Алмати та Мінську пропонують однакові подарункові сертифікати з контактами одеського «Немо»;

одеський «Немо» на своєму сайті враховує всі ці філії, а також російські осередки експлуатації дельфінів в Анапі, Джубзі, станиці Голубицькій: там написано про 15 дельфінаріїв у мережі (така цифра може виходити лише включно з тими, що працюють у Росії).

Нагадаємо, зоозахисники UAnimals повідомляли, що звернулися до поліції через відео з одеського дельфінарію. У поліції заявили, що публікацію з дописом про оренду морських котиків поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж та зареєстрували відомості за цим фактом.

Під час перевірки інформації поліцейські поспілкувалися з тренером тварин, який пояснив, що морських котиків ніхто в оренду не здавав. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.

UAnimals повідомили, що блогерка з акаунтом st.makeeva.family опублікувала в TikTok відео з номера одеського готелю «Немо» (NEMO Hotel Resort & SPA) з морськими котиками, яких, імовірно, надали з однойменного дельфінарію для фотосесії.

Одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження через відео у TikTok, на якому блогери перебувають у готелі з морськими котиками.