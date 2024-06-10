Українська мережа дельфінаріїв «Немо», імовірно, має філії в Росії та в окупованому Криму, та курується ексдепутатами з російської провладної партії «Единая Россия».
Це з'ясували аналітики OSINT-агенції Molfar у співпраці з організацією з порятунку тварин та довкілля UAnimals.
Наразі дельфінарій належить компанії «Нерум», співвласниками якої є:
«Всі власники компанії «Нерум» (або ж їхні тезки й однофамільці) також є засновниками російського товариства з обмеженою відповідальністю «Екологічєскій центр». Компанія знаходиться в Анапі, продовжує працювати і сплачувати податки в російський бюджет. Наприклад, у 2022 році — 500 тисяч рублів (за теперішнім курсом, це понад 5,5 тисяч доларів у бюджет держави, яка розв’язала повномасштабну війну з Україною)», — йдеться у матеріалі.
Андрій Кісловський, який опосередковано володіє дельфінарієм через свою матір, займається будівництвом житла та продажем квартир в Одесі. Раніше він був місцевим депутатом, зокрема від компартії. У 2013 році Андрія Кісловського бачили серед тих, хто брав участь у рейдерському захопленні дельфінарію в Севастополі. Він також має тимчасову адресу проживання в Росії.
За даними журналістів, у межах франшизи «Немо» має дельфінарії-філії у російських містах: Анапі, Нижньому Новгороді, Джубзі, станиці Голубицькій, Вітязєвому.
Також він тісно пов’язаний з іншими російськими компаніями, зокрема з «Чудноє морє», яка з 2011 до 2013 року мала партнерські стосунки з товариством «Нерум» і отримувала морських тварин за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю «Екологічєскій центр».
У 2014 році компанія «Нерум» спільно з Тетяною Рябчіковою заснували в Криму товариство з обмеженою відповідальністю «Дєльфінарій «Немо». Юридична адреса цієї компанії – Алушта, провулок Ревкомівський, 10, де розташовано дельфінарій із мережі «Немо». Журналісти припустили, що саме через новостворену компанію українські власники мережі продовжили керувати кримськими дельфінаріями в окупації: не тільки в Алушті, а й у Феодосії.
На користь цього свідчать також:
Нагадаємо, зоозахисники UAnimals повідомляли, що звернулися до поліції через відео з одеського дельфінарію. У поліції заявили, що публікацію з дописом про оренду морських котиків поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж та зареєстрували відомості за цим фактом.
Під час перевірки інформації поліцейські поспілкувалися з тренером тварин, який пояснив, що морських котиків ніхто в оренду не здавав. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.
UAnimals повідомили, що блогерка з акаунтом st.makeeva.family опублікувала в TikTok відео з номера одеського готелю «Немо» (NEMO Hotel Resort & SPA) з морськими котиками, яких, імовірно, надали з однойменного дельфінарію для фотосесії.
Одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження через відео у TikTok, на якому блогери перебувають у готелі з морськими котиками.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Українська мережа дельфінаріїв «Немо», імовірно, має філії в Росії та в окупованому Криму, та курується ексдепутатами з російської провладної партії «Единая Россия».
Це з'ясували аналітики OSINT-агенції Molfar у співпраці з організацією з порятунку тварин та довкілля UAnimals.
Наразі дельфінарій належить компанії «Нерум», співвласниками якої є:
«Всі власники компанії «Нерум» (або ж їхні тезки й однофамільці) також є засновниками російського товариства з обмеженою відповідальністю «Екологічєскій центр». Компанія знаходиться в Анапі, продовжує працювати і сплачувати податки в російський бюджет. Наприклад, у 2022 році — 500 тисяч рублів (за теперішнім курсом, це понад 5,5 тисяч доларів у бюджет держави, яка розв’язала повномасштабну війну з Україною)», — йдеться у матеріалі.
Андрій Кісловський, який опосередковано володіє дельфінарієм через свою матір, займається будівництвом житла та продажем квартир в Одесі. Раніше він був місцевим депутатом, зокрема від компартії. У 2013 році Андрія Кісловського бачили серед тих, хто брав участь у рейдерському захопленні дельфінарію в Севастополі. Він також має тимчасову адресу проживання в Росії.
За даними журналістів, у межах франшизи «Немо» має дельфінарії-філії у російських містах: Анапі, Нижньому Новгороді, Джубзі, станиці Голубицькій, Вітязєвому.
Також він тісно пов’язаний з іншими російськими компаніями, зокрема з «Чудноє морє», яка з 2011 до 2013 року мала партнерські стосунки з товариством «Нерум» і отримувала морських тварин за дорученням товариства з обмеженою відповідальністю «Екологічєскій центр».
У 2014 році компанія «Нерум» спільно з Тетяною Рябчіковою заснували в Криму товариство з обмеженою відповідальністю «Дєльфінарій «Немо». Юридична адреса цієї компанії – Алушта, провулок Ревкомівський, 10, де розташовано дельфінарій із мережі «Немо». Журналісти припустили, що саме через новостворену компанію українські власники мережі продовжили керувати кримськими дельфінаріями в окупації: не тільки в Алушті, а й у Феодосії.
На користь цього свідчать також:
Нагадаємо, зоозахисники UAnimals повідомляли, що звернулися до поліції через відео з одеського дельфінарію. У поліції заявили, що публікацію з дописом про оренду морських котиків поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж та зареєстрували відомості за цим фактом.
Під час перевірки інформації поліцейські поспілкувалися з тренером тварин, який пояснив, що морських котиків ніхто в оренду не здавав. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події.
UAnimals повідомили, що блогерка з акаунтом st.makeeva.family опублікувала в TikTok відео з номера одеського готелю «Немо» (NEMO Hotel Resort & SPA) з морськими котиками, яких, імовірно, надали з однойменного дельфінарію для фотосесії.
Одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження через відео у TikTok, на якому блогери перебувають у готелі з морськими котиками.