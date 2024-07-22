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З початку війни кількість офіційно працевлаштованих людей зменшилась на 2,5 мільйони.

Про це повідомила заступниця Міністра економіки Тетяна Бережна.

Зазначається, що у 2021 році офіційний ринок праці в Україні нараховував 11,5 мільйонів працівників. А вже у 2023-му ця кількість зменшилася до 9 мільйонів офіційно працевлаштованих.

— Зокрема, один з найважливіших чинників, який суттєво впливає на економіку сьогодні та впливатиме на динаміку її зростання у майбутньому — демографічна ситуація в країні і, зокрема, наявність трудових ресурсів. Зокрема, через війну виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття, — повідомили в Мінкокономіки.

За попередніми розрахунками, для того, щоб забезпечити щорічне зростання ВВП до 2030 року на 7%, Україні потрібно 4,5 мільйона працівників додатково.

В уряді зауважили, що через війну, виїзд українців за кордон та внутрішню міграцію в державі існує кадровий дефіцит та структурне безробіття.

Нагадаємо, що у жодній країні світу жінки не мають однакових із чоловіками можливостей на ринку праці. Водночас подолання розриву змогло б підвищити світовий внутрішній валовий продукт на 20%.