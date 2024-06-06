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У Вознесенську планують затвердити схему розміщення станцій зарядки електротранспорту.

Відповідний проєкт рішення мають розглянути на засіданні сесії Вознесенської міської ради.

У документі вказано, що прийняття цього рішення є необхідним для збільшення транспортних засобів, оснащених електричними двигунами на вулицях громади. Також це сприятиме розвитку електрозарядної інфраструктури.

Разом з тим саму схему розміщення зарядних станцій поки не оприлюднили.

Скриншот проєкту рішення

Нагадаємо, що через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.