У Вознесенську планують затвердити схему розміщення станцій зарядки електротранспорту.
Відповідний проєкт рішення мають розглянути на засіданні сесії Вознесенської міської ради.
У документі вказано, що прийняття цього рішення є необхідним для збільшення транспортних засобів, оснащених електричними двигунами на вулицях громади. Також це сприятиме розвитку електрозарядної інфраструктури.
Разом з тим саму схему розміщення зарядних станцій поки не оприлюднили.
Нагадаємо, що через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.
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У Вознесенську планують затвердити схему розміщення станцій зарядки електротранспорту.
Відповідний проєкт рішення мають розглянути на засіданні сесії Вознесенської міської ради.
У документі вказано, що прийняття цього рішення є необхідним для збільшення транспортних засобів, оснащених електричними двигунами на вулицях громади. Також це сприятиме розвитку електрозарядної інфраструктури.
Разом з тим саму схему розміщення зарядних станцій поки не оприлюднили.
Нагадаємо, що через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.