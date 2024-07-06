Напередодні зими Україна стикається з безпрецедентними викликами в енергетичній сфері. В умовах війни, коли російські удари завдають значної шкоди енергетичній інфраструктурі, підготовка до опалювального сезону стає критично важливим завданням.

Ексміністр енергетики Іван Плачков розповів в інтервʼю «Hugs.Fund» про необхідні заходи та виклики, з якими доведеться зіткнутися державі, бізнесу та громадянам.

На його думку, в цьому році підготовка до опалювального сезону та зими стала критично важливою не лише для енергетиків, а й для всіх громадян. Він попереджає про можливі перебої у постачанні електроенергії, що можуть тривати навіть декілька днів у разі інтенсифікації воєнних дій поблизу інфраструктурних об'єктів.

— Процес підготовки до осінньо-зимового опалювального сезону Зараз, звичайно, це у тисячу разів актуальніше. І готуватися треба не лише енергетиці. Якщо раніше готувалися лише енергетики, а споживачі просто покладалися на їхні зусилля, то ситуація змінилася. Війна та цілеспрямовані атаки Росії на наш енергетичний комплекс зробили підготовку критично важливо, – розповідає він.

Ексміністр енергетики Іван Плачков, скриншот з відео

Стан енергетики: наша генерація не може задовольнити потреби країни

До війни Україна могла виробляти значно більше електроенергії, ніж споживала і завжди мала запас. Зараз ситуація набагато складніша — власна генерація не може задовольнити потреби країни і тому Україна змушена балансувати за рахунок імпорту електроенергії з Європи.

— Якщо на момент незалежності у 1991 році у нас було десь 55 тисяч мегават, при тому, що Україна споживала близько 30-35 мегават, у нас завжди був запас 40%. Такий собі запас міцності перед початком війни складав десь 35%. То тепер Україна втратила значну частину своєї енергетичної потужності. Запорізька атомна станція, одна з найбільших у Європі, більше не функціонує, що призвело до втрати 6 тисяч мегават. Зруйновані теплові електростанції, що працюють на вугіллі, що додає до втрат ще 7-8 гігават. В сумі, Україна втратила близько 9,5 тисяч мегаватт генераційної потужності, тоді як поточні потреби становлять близько 10-11 тисяч мегават, а взимку вони будуть ще вищі, – розповідає Іван Плачков.

За його словами, борги на енергоринку перевищують 100 мільярдів гривень, а тарифи для населення не покривають собівартість виробництва електроенергії.

Ексміністр зауважує, що масові відключення громадян від електромережі обумовлені ремонтом енергоблоків, аби більш-менш підготуватись до зими.

— Коли високі температури, навіть влітку, піднімається споживання. І коли для підготовки до опалювального сезону ми маємо вивести енергоблоки атомних станцій на ремонт — один блок, другий блок, а вони з потужністю, тисячу мегават, то одразу мінус дві тисячі мегават. Тому йдуть такі масові відключення і так далі. Але це робиться для того, щоб ми більш менш збалансувалися взимку. Більш-менш, оскільки ми однозначно не зможемо збалансуватися, – зазначає він.

Іван Плачков також зазначив, що руйнування розподільної системи, такої як високовольтні підстанції та лінії електропередач, поглиблює проблеми. Хоча він зауважує, що від російських атак їх може захистити тільки ППО.

— Крім станцій ще, на жаль, зруйновано розподільну систему. Це високовольтні підстанції, це лінії електропередач і так далі. Це дуже складний комплекс і він розгалужений. І він доступніший для ударів для руйнування. Тому що це неможливо захистити ППО усі лінії електропередач. Немає у світі аналогів і, я думаю, найближчим часом не буде, які можуть захистити енергетичні об'єкти. Єдиний ефективний захист, це протиповітряна оборона. Тому, я сподіваюся, що вона буде посилена для того, щоб зберегти навіть ті об'єкти, які залишилися, які працюють. Але проблеми будуть. Ми повинні це зрозуміти та усвідомити, – каже він.

Ексміністр енергетики Іван Плачков, скриншот з відео

Водночас він закликав громадян готуватися до можливих відключень електроенергії навіть на тривалий термін, особливо взимку.

— Ми ж не відкидаємо ще додаткових ударів. Вони будуть ще наносити удари по інфраструктурі, чим ближче до зими і особливо взимку. Тому енергетики готуються і нам треба бути готовим до того, що електроенергії може не буде доби, може, не буде дві доби, а може й тиждень. Нам треба готуватись. Дай Боже, щоб цього не сталося, – сказав він.

Що потрібно робити державі та людям?

Центральні органи влади, уряд і місцеві органи управління повинні скоординовано працювати над підготовкою до зими. Необхідно заздалегідь планувати ремонтні роботи на атомних станціях та інших енергетичних об'єктах, щоб мінімізувати відключення електроенергії.

За його словами, необхідно розширювати місткість «Пунктів незламності» у містах, що забезпечать жителів необхідними ресурсами у разі відключення електроенергії.

— Центральним органам влади, уряду, міністерству разом із місцевими органами влади, потрібно розширити і збільшити місткість «Пунктів незламності» в містах. Щоб туди могли прийти люди, діти, старі, жінки, і якщо необхідно, на три дні, на чотири дні, поки енергетики будуть відновлювати інфраструктуру. Там має бути дизель-генератор із обігрівачем, там мають бути продукти харчування, там мають бути ліки. Ми повинні підготуватися, щоб потім не було, як на початку війни. Все добре, а потім на вокзалах величезне скупчення людей, ніхто не знає, куди їхати, – сказав він.

Іван Плачков також наголосив, що українці також повинні заздалегідь знаходити можливості для тимчасового перебування в сільській місцевості з традиційним пічним опаленням, щоб забезпечити себе теплом у випадку тривалих відключень.

Ексміністр енергетики Іван Плачков, скриншот з відео

Що потрібно робити бізнесу? Дизель-генератори та імпорт електроенергії

Підприємства, яким критично важлива електроенергія для безперебійної роботи, повинні розглянути встановлення дизель-генераторів. Цей захід, хоч і коштовний, але забезпечить безперебійну роботу у випадку енергетичних перебоїв.

Крім того, існує можливість брати участь в імпорті електроенергії, що дасть бізнесу пріоритет на отримання електроенергії. Незважаючи на високу вартість імпортної електроенергії, вона залишається вигіднішою альтернативою порівняно з дизель-генераторами, які мають значно вищі експлуатаційні витрати.

— Бізнес, щоб працювати, повинен мати дизель-генератори, однозначно. Для бізнесу сьогодні є такі умови, що якщо бізнес може купити, імпортувати, брати участь в імпорті електроенергії, він буде в цих графіках відключення в останню чергу. Типу він буде мати пріоритет на отримання електроенергії. Чому? З одного боку, це здається несправедливим, а з іншого боку, імпортна електроенергія дорога. У енергетиків немає грошей для населення і так далі, щоб закупити той обсяг. Ми входимо в такі великі борги, особливо коли це аварійні технічні перетоки. Той бізнес, що бере участь в імпорті електроенергії і фінансує напряму імпорт через трейдерів, він може отримати пріоритетне право. Дизель дорожчий у 3-4-5 разів. Це за собівартістю. Однозначно, імпорт дешевший, якщо не вдвічі, – сказав він.

Обстріли енергетики навесні 2024 року

Перший цього року масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури Росія здійснила 22 березня. Російська армія атакувала Харків, Запоріжжя, Кривий Ріг, Хмельницький, Полтавську область, Вінницьку область, Львівську область, Івано-Франківську область, Миколаївську область, Одесу та інші регіони України.

Найбільшою була атака на Дніпровську гідроелектростанцію (ГЕС) у Запоріжжі. Це одна з найбільших та потужних гідроспоруд України. Ракетний удар по ДніпроГЕС призвів до пошкодження двох станцій і греблі, що входять до її структури.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко каже, що до зими Україні необхідно відновити щонайменше 25-30% пошкодженої теплової генерації: «Нам на повну потрібно залучити імпорт. Також до зими потрібно максимально відновити те, що можна з вугільної генерації, з гідрогенерації й максимально побудувати об‘єкти в газовій генерації».

Водночас, за словами міністра енергетики Германа Галущенко, робити наразі якісь прогнози щодо складності наступної зими для енергетики України недоцільно. На його думку, зараз ніхто не зможе сказати з якою генерацією Україна опиниться взимку: «Насправді виглядає все втішно, тому що система, незважаючи на російські удари, є цілісною».

У ВВС прогнозують, що взимку українці можуть проводити до 20 годин на день без світла та опалення.

Крім того, в ніч на 22 червня росіяни завдали ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктурі в різних регіонах України. В результаті протиповітряного бою збито 25 повітряних цілей, однак енергетичні об'єкти у Запорізької та Львівської області все ж зазнали ушкоджень. Також внаслідок ворожої атаки на одному з об’єктів постраждали двоє енергетиків.