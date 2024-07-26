У Миколаєві погасили поштову марку «Янголи війни». Фото: Аркадій Дабагян

У п'ятницю, 26 липня, у сквері «Серце міста» в Миколаєві відбулося спецпогашення марки «Янголи війни» з серії «Героїчні професії», що присвячена цивільним та бойовим медикам.

Про це повідомив керівник оперативного штабу Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста Аркадій Дабагян на своїй сторінці у Facebook.

У спецпогашенні взяли участь головний лікар обласної медицини катастроф та військова медикиня одного з підрозділів ЗСУ.

«Дуже приємно, що не зважаючи на те, що війна продовжується, Україна підтримує розвиток поштової культури та відображає на своїх марках тих, кого має шанувати суспільство-тих, хто рятує та лікує», — написав Аркадій Дабагян.

У Миколаєві погасили поштову марку «Янголи війни». Фото: Аркадій Дабагян У Миколаєві погасили поштову марку «Янголи війни». Фото: Аркадій Дабагян

Нагадаємо, що 8 травня, у Миколаївському музеї суднобудування та флоту погасили поштову марку «русскій воєнний флот — до дна!», на якій зображені російські військові кораблі, знищені Силами оборони України.