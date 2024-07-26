Генератор. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Євросоюз передав Україні ще 68 великих генераторів для критичної інфраструктури.

Про це повідомили на сторінці Представництва ЄС в Україні усоцмережі Х.

Зазначається, що допомогу передають на тлі постійних атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Серед міст, які отримають допомогу, буде і Покровськ. Обладнання нададуть для забезпечення теплопостачання мешканців населеного пункту.

Допомогу передають спільно з гуманітарною програмою уряду Німеччини.

Нагадаємо, що до українських лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторій, перинатальних центрів та онкологічних диспансерів надійде 73 генератори потужністю 10,8-240 кВТ для безперебійної роботи за умов можливих відключень електроенергії.

Раніше «НикВести» писали, що в центрі Миколаєва почути тишу майже неможливо. Відсутність електроенергії компенсує робота генераторів, які встановлені майже біля кожного магазину та закладу на Соборній.