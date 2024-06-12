Застосунок "Мрія"

В Україні Вже 40 шкіл по всій країні тестують застосунок «Мрія».

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Це 100% зручний освітній застосунок. Діти навчатимуться за сучасними методами, у вчителів буде менше бюрократії. Батьки краще розумітимуть сильні сторони дітей і де їм потрібна допомога», — написав Михайло Федоров.

За його словами, «Мрія» дасть якісні дані в режимі реального часу, і можна буде спостерігати тенденції в навчанні.

«Наприклад, бачитимемо по регіонах, на яких предметах діти краще розуміються, які позашкільні курси їх найбільше цікавлять. Така аналітика до атомів дасть змогу покращити підходи до освіти на місцях і загалом ухвалювати ефективні рішення», — повідомив міністр.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів ухвалив постанову про запуск освітнього мобільного застосунку «Мрія».

1 вересня минулого року президент Володимир Зеленський провів перший урок для учнів 36 шкіл, гімназій і ліцеїв України та зарубіжжя. Серед них — Южноукраїнський ліцей №5.