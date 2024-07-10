10 нових суддів працюватимуть в Миколаївській області, фото з відкритих джерел

В суди Миколаївської області призначено десять суддів.

Відповідні укази Володимира Зеленського від 4 липня оприлюднені на офіційному сайті Офісу президента.

Зазначимо, що 30 травня Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала зазначених посадовців суддями в Миколаївській області.

Зокрема до судів міста Миколаєва призначено:

Корабельний районний суд — Яніна Щеглова. Працювала до цього заступницею керівника апарату в Апеляційному суді Миколаєва.

Господарський суд — Людмила Ільєва. Ексзаступниця керівника апарату Господарського суду Одеси.

Миколаївський окружний адміністративний суд — Ліна Деревʼянко. Працювала адвокатом.

Заводський районний суд — Катерина Дерепа. Працювала адвокатом та суддею в суді Вінниці.

До судів в області підписом президента призначені:

Вознесенський міськрайонний суд — Олексій Усіков. Згідно даних в його декларації, він працював в центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Вознесенськ.

Вознесенський міськрайонний суд — Марина Булкат. Працювала науковим консультантом у Верховному суді, викладала на кафедрі права в університеті «Україна».

Доманівський районний суд — Андрій Кащак. Раніше був помічником судді в Тернопільському районному суді.

Баштанський районний суд — Оксана Звягіна. Колишня консультант суду відділу аналітично-статистичної роботи у місті Вінниця

Миколаївський районний суд — Ірина Павленко. Працювала юристом.

Братський районний суд — Наталя Жила. Працювала помічником судді в Южноукраїнську.

Нагадаємо, 9 травня Президент Володимир Зеленський підписав низку указів про призначення суддів на посади у місцевих загальних, господарських та адміністративних судах, а також в обласних господарських судах. Четверо з них призначені суддями в Миколаївській області.

Скільки заробили судді Миколаївської області за 2023 рік?

Голова Центрального районного суду Галина Подзігун також подала декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовиця заробила понад 1,6 мільйона гривень.

Голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва за 2023 рік отримала 1,4 мільйона гривень доходу. В місяць їй нараховували в середньому 118 тисяч гривень.

Декларацію про доходи оприлюднила також і заступниця голови Заводського районного суду міста Миколаєва Ірина Боброва. За 2023 рік суддя отримала 1,3 мільйона гривень. Дохід голови суду Сергія Щербини торік також склав 1,3 мільйона гривень.

Голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський у 2023 році заробив 2,9 мільйонів гривень.

Декларацію про доходи за 2023 рік подав виконувач обовʼязків голови Южноукраїнського міського суду Олександр Савін. За рік він заробив понад 1,5 мільйона гривень.