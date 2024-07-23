У селі Себине, що на Миколаївщині, утворилося несанкціоноване сміттєзвалище.
Як повідомив місцевий житель Олег Гончаренко у коментарі «НикВести», купи сміття розкидані по різних ділянках села, через відсутнє визначене місце для його збору.
За його словами, стихійне звалище утворилося не в центрі, але все ж розташоване в межах населеного пункту. Голова об’єднаної територіальної громади організував вивезення сміття раз на тиждень, проте інколи машина приїжджає лише раз на два-три тижні, що призводить до накопичення відходів.
— Це стихійне сміттєзвалище знаходиться на території села. Взагалі у нас немає визначеного місця для облаштування звалища. Голова нашого ОТГ організував, щоб один раз на тиждень до нас приїжджав автомобіль, який забирав сміття у людей, які були згодні викидати його цивілізованим способом та вивозив його на загальноміське сміттєзвалище. Проблема в тому, що навіть ті, хто згодився вивозити сміття на загальноміське звалище, до них машина може приїжджати інколи раз на два чи три тижні, – розповів він.
Через літню спеку тверді побутові відходи на сміттєзвалищі поширюють неприємний запах та шкодять здоров'ю жителів села. Особливо потерпають діти, які змушені дихати продуктами розпаду.
— У зв'язку з літньою спекою тверді побутові відходи на сміттєзвалищі мають неприємний запах. Ми переймаємося за здоров'я людей, а особливо дітей, які змушені дихати продуктами розпаду, а не чистим повітрям, – розповів він.
За його словами, він вже звертався до правоохоронних органів минулого року, але, попри фіксацію порушення, справа не була розглянута через відсутність адміністративного або кримінального порушення.
— Я викликав дільничного на місце, він також робив фотографії. Рік пройшов. Сміття стало ще більше, – зауважив Олег Гончаренко.
Житель села також звернувся до представників екологічної інспекції Південно-Західного округу , які обстежили територію між селом Себине та садівничими товариствами, що розташовані поруч, та зафіксували порушення.
Згідно з листом екоінспекції від 21 червня, наданому редакції «НикВести», в ході перевірки було виявлено несанкціоноване розміщення відходів на околиці села Себине. Виявлено різні види сміття, включаючи побутові та будівельні відходи, поліетилен, пластик, сухе гілля та листя.
Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу направила лист до виконавчого комітету Константинівської сільської ради з вимогою ліквідувати сміттєзвалище до 26 серпня 2024 року.
Нагадаємо, що жителі будинку по вулиці Паркова, 3 у Миколаєві поскаржилися на купу сміття біля під’їзду. За їхніми словами, сусідка літнього віку 4 рік поспіль збирає сміття у своїй квартирі.
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Без світла і в екстремальну спеку: як справляються з форс-мажорами миколаївські медіаКатерина Середа
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У селі Себине, що на Миколаївщині, утворилося несанкціоноване сміттєзвалище.
Як повідомив місцевий житель Олег Гончаренко у коментарі «НикВести», купи сміття розкидані по різних ділянках села, через відсутнє визначене місце для його збору.
За його словами, стихійне звалище утворилося не в центрі, але все ж розташоване в межах населеного пункту. Голова об’єднаної територіальної громади організував вивезення сміття раз на тиждень, проте інколи машина приїжджає лише раз на два-три тижні, що призводить до накопичення відходів.
— Це стихійне сміттєзвалище знаходиться на території села. Взагалі у нас немає визначеного місця для облаштування звалища. Голова нашого ОТГ організував, щоб один раз на тиждень до нас приїжджав автомобіль, який забирав сміття у людей, які були згодні викидати його цивілізованим способом та вивозив його на загальноміське сміттєзвалище. Проблема в тому, що навіть ті, хто згодився вивозити сміття на загальноміське звалище, до них машина може приїжджати інколи раз на два чи три тижні, – розповів він.
Через літню спеку тверді побутові відходи на сміттєзвалищі поширюють неприємний запах та шкодять здоров'ю жителів села. Особливо потерпають діти, які змушені дихати продуктами розпаду.
— У зв'язку з літньою спекою тверді побутові відходи на сміттєзвалищі мають неприємний запах. Ми переймаємося за здоров'я людей, а особливо дітей, які змушені дихати продуктами розпаду, а не чистим повітрям, – розповів він.
За його словами, він вже звертався до правоохоронних органів минулого року, але, попри фіксацію порушення, справа не була розглянута через відсутність адміністративного або кримінального порушення.
— Я викликав дільничного на місце, він також робив фотографії. Рік пройшов. Сміття стало ще більше, – зауважив Олег Гончаренко.
Житель села також звернувся до представників екологічної інспекції Південно-Західного округу , які обстежили територію між селом Себине та садівничими товариствами, що розташовані поруч, та зафіксували порушення.
Згідно з листом екоінспекції від 21 червня, наданому редакції «НикВести», в ході перевірки було виявлено несанкціоноване розміщення відходів на околиці села Себине. Виявлено різні види сміття, включаючи побутові та будівельні відходи, поліетилен, пластик, сухе гілля та листя.
Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу направила лист до виконавчого комітету Константинівської сільської ради з вимогою ліквідувати сміттєзвалище до 26 серпня 2024 року.
Нагадаємо, що жителі будинку по вулиці Паркова, 3 у Миколаєві поскаржилися на купу сміття біля під’їзду. За їхніми словами, сусідка літнього віку 4 рік поспіль збирає сміття у своїй квартирі.