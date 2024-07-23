Стихійне сміттєзвалище у Себине. Фото надав місцевий житель Олег Гончаренко для «НикВести»

У селі Себине, що на Миколаївщині, утворилося несанкціоноване сміттєзвалище.

Як повідомив місцевий житель Олег Гончаренко у коментарі «НикВести», купи сміття розкидані по різних ділянках села, через відсутнє визначене місце для його збору.

За його словами, стихійне звалище утворилося не в центрі, але все ж розташоване в межах населеного пункту. Голова об’єднаної територіальної громади організував вивезення сміття раз на тиждень, проте інколи машина приїжджає лише раз на два-три тижні, що призводить до накопичення відходів.

— Це стихійне сміттєзвалище знаходиться на території села. Взагалі у нас немає визначеного місця для облаштування звалища. Голова нашого ОТГ організував, щоб один раз на тиждень до нас приїжджав автомобіль, який забирав сміття у людей, які були згодні викидати його цивілізованим способом та вивозив його на загальноміське сміттєзвалище. Проблема в тому, що навіть ті, хто згодився вивозити сміття на загальноміське звалище, до них машина може приїжджати інколи раз на два чи три тижні, – розповів він.

Стихійне сміттєзвалище у Себине. Фото надав місцевий житель Олег Гончаренко для «НикВести» Стихійне сміттєзвалище у Себине. Фото надав місцевий житель Олег Гончаренко для «НикВести»

Стихійне сміттєзвалище у Себине. Фото надав місцевий житель Олег Гончаренко для «НикВести» Стихійне сміттєзвалище у Себине. Фото надав місцевий житель Олег Гончаренко для «НикВести»

Через літню спеку тверді побутові відходи на сміттєзвалищі поширюють неприємний запах та шкодять здоров'ю жителів села. Особливо потерпають діти, які змушені дихати продуктами розпаду.

— У зв'язку з літньою спекою тверді побутові відходи на сміттєзвалищі мають неприємний запах. Ми переймаємося за здоров'я людей, а особливо дітей, які змушені дихати продуктами розпаду, а не чистим повітрям, – розповів він.

За його словами, він вже звертався до правоохоронних органів минулого року, але, попри фіксацію порушення, справа не була розглянута через відсутність адміністративного або кримінального порушення.

— Я викликав дільничного на місце, він також робив фотографії. Рік пройшов. Сміття стало ще більше, – зауважив Олег Гончаренко.

Житель села також звернувся до представників екологічної інспекції Південно-Західного округу , які обстежили територію між селом Себине та садівничими товариствами, що розташовані поруч, та зафіксували порушення.

Стихійне сміттєзвалище у Себине. Фото надав місцевий житель Олег Гончаренко для «НикВести» Стихійне сміттєзвалище у Себине. Фото надав місцевий житель Олег Гончаренко для «НикВести»

Згідно з листом екоінспекції від 21 червня, наданому редакції «НикВести», в ході перевірки було виявлено несанкціоноване розміщення відходів на околиці села Себине. Виявлено різні види сміття, включаючи побутові та будівельні відходи, поліетилен, пластик, сухе гілля та листя.

Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу направила лист до виконавчого комітету Константинівської сільської ради з вимогою ліквідувати сміттєзвалище до 26 серпня 2024 року.

Відповідь держекоінспекції щодо сміттєзвалища. Фото «НикВести» Відповідь держекоінспекції щодо сміттєзвалища. Фото «НикВести»

Нагадаємо, що жителі будинку по вулиці Паркова, 3 у Миколаєві поскаржилися на купу сміття біля під’їзду. За їхніми словами, сусідка літнього віку 4 рік поспіль збирає сміття у своїй квартирі.