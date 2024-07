Збільшення тривалості дня через потепління. Фото: CNN

Нове дослідження вчених доводить, що через зміни клімату змінюється час. Танення полярного льоду, спричинене глобальним потеплінням, змінює швидкість обертання Землі і збільшує тривалість кожного дня.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дослідження міжнародної групи вчених, опублікованому в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

За словами вчених, зміни часу невеликі — лічені мілісекунди на день, але в нашому високотехнологічному, гіперзв'язаному світі вони мають важливий вплив на обчислювальні системи, на які ми звикли покладатися, включаючи GPS.

«Це свідчить про серйозність кліматичних змін, що відбуваються», — сказав геофізик з Лабораторії реактивного руху НАСА і автор звіту Сурендра Адхікарі.

Кількість годин, хвилин і секунд, з яких складається доба на Землі, залежить від швидкості обертання нашої планети. На цей процес впливає низка факторів — від процесів у ядрі до танення полярних льодів через зміну клімату.

Зазначається, що тала вода з льодовиків тече до полюсів екватора. Це змінює форму Землі — сплющує її на полюсах і робить випуклішою посередині, сповільнюючи обертання. Підвищення рівня моря через потепління призвело до того, що у XX столітті збільшення тривалості дня коливалося віл 0,3 до 1 мілісекунди. Однак за останні 20 років воно склало 1,33 мілісекунди. Якщо світ не зможе стримати викиди, до кінця століття день збільшиться на 2,62 мілісекунди.

