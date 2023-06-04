Юні миколаївські легкоатлети-бар'єристи показали достойні результати на семпіонаті України з легкої атлетики, що проходить у Львові 3-4 червня. Миколаївські спортcмени взяли призові місця.

Про це повідомляється у Facebook «Легка атлетика Миколаївщини».

Загалом, юні чепімпіони показали наступні результати:

— Антон Сміян здобув «золото» на дистанції 110 м з результатом 16.35 і «срібло» на дистанції 400 м з результатом 58.22;

— Нікіта Колодій – «срібло» на дистанції 2000 метрів з перешкодами з результатом 6:29.74;

— Дмитро Сіряченко – «бронзу» на дистанції 110 метрів з результатом 16.63.

Нагадаємо, у Вознесенську, 27 та 28 травня, миколаївські футболісти взяли срібло та бронзу на другому фіналі Кубку начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма «Разом до перемоги».