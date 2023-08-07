17-річний Олексій Середа, який родом з Миколаєва став срібним призером Суперфіналу Кубка світу зі стрибків у воду. На змаганнях спортсмен представляв Луганську область.

Ці змагання протягом трьох днів відбулися в Берліні та завершували поточний сезон, повідомили в Луганській ОВА.

За виступ у стрибках з вишки Олексій Середа набрав 480.45 бали

Зазначається, що це його друге особисте срібло у цьогорічній світовій серії.

Як відомо, Суперфінал Кубка світу — це останній змагальний етап сезону, куди потрапляли найкращі стрибуни за результатами попередніх етапів. Збірна України, зокрема, була представлена в п'яти дисциплінах — чоловічі 3 та 10 метрів (особисті та синхронні), а також синхронні стрибки з 10 метрів серед жінок.

Нагадаємо, миколаївська веслувальниця Оксана Цомпель стала триразовою чемпіонкою України з веслування на байдарках і каное.