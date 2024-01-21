Миколаївські шаблісти вибороли дві золоті та одну срібну медалі на Чемпіонат України в Києві.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
20 січня у Києві розпочався чемпіонат України з фехтування на шаблях серед юніорів та юніорок.
У результаті особистих змагань вихованці МСДЮСШОР з фехтування оформили золотий дубль: Вікторія Коротченко та Даніїл Скороход стали чемпіонами, а Владимира Бабенко здобула срібну медаль.
Тренують спортсменів Анатолій Шлікар, Артем Скороход та Юрій Марченко.
Нагадаємо, миколаївці завоювали «золото» та «бронзу» на всеукраїнських змаганнях з фехтування.
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Миколаївські шаблісти вибороли дві золоті та одну срібну медалі на Чемпіонат України в Києві.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
20 січня у Києві розпочався чемпіонат України з фехтування на шаблях серед юніорів та юніорок.
У результаті особистих змагань вихованці МСДЮСШОР з фехтування оформили золотий дубль: Вікторія Коротченко та Даніїл Скороход стали чемпіонами, а Владимира Бабенко здобула срібну медаль.
Тренують спортсменів Анатолій Шлікар, Артем Скороход та Юрій Марченко.
Нагадаємо, миколаївці завоювали «золото» та «бронзу» на всеукраїнських змаганнях з фехтування.