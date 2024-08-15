Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан. Фото: EPA-EFE/Martin Divisek

Сьогодні, 15 серпня, на благодійному аукціоні було продано за 10 мільйонів гривень шаблю миколаївської олімпійської чемпіонки Ольги Харлан.

Як повідомив український волонтер і телеведучий Сергій Притула, усі кошти від продажу шаблі спрямують на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля» для української піхоти.

«Шаблю двократної олімпійської чемпіонки, найтитулованішої української спортсменки в історії Олімпіади Ольги Харлан щойно було продано за 10 мільйонів гривень. Дякую усім учасникам аукціону і, звісно ж, переможцеві! Ну і низький уклін та щира дяка Олі за такий неймовірний лот!», — написав Притула.

Відбувся благодійний аукціон, фото: Facebook Сергія Притули

Крім того, він додав, що ще є змога долучитись донатами до розіграшу прапора з автографом Ольги та виграти опцію «Кава з Харлан».

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх 2024 у Парижі у понеділок, 29 липня, в змаганні у шаблі серед жінок, перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Вона переграла південнокорейську суперницю Чой Себін з рахунком 15:14.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до «золота» у командному турнірі.

Загалом Миколаївська спортсменка Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши золото командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.