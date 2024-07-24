Олімпіада-2024, ілюстраційне фото з відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що близько тисячі осіб, підозрюваних у можливому втручанні в інтересах іноземної держави, не допустили до участі в Олімпіаді в Парижі.

Про це повідомляє AP.

За словами міністра внутрішніх справ, після перевірок загалом близько п'яти тисяч осіб не допустили до участі в Іграх, які офіційно розпочнуться 26 липня.

«З них є тисяча осіб, яких ми підозрюємо в іноземному втручанні — можна сказати, шпигунстві», — сказав Дарманен.

Зазначається, що перевірки пройшли один мільйон олімпійських волонтерів, працівників та інших осіб, залучених до Ігор.

«Ми тут, щоб переконатися, що спорт не використовується для шпигунства, кібератак або для критики, а іноді навіть брехні про Францію та французів», — зазначив Жеральд Дарманен.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри 2024 року відбудуться з 26 липня по 11 серпня у Франції, Україну представлятимуть 140 спортсменів.