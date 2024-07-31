Софія Ліскун та Ксенія Байло на змаганнях у Парижі, фото: Getty Images

Миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли 7 місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна.

Змагання пройшли сьогодні, 31 липня.

Виступ спортсменок набрав 285 балів та посів сьоме місце. Варто зазначити, що це найкращий результат в історії України в цій дисципліні. До цього українська збірна виступала у синхронних стрибках з 10-метрової вишки — 12 років тому.

Софія Ліскун та Ксенія Байло на змаганнях у Парижі, фото: Національний олімпійський комітет України Софія Ліскун та Ксенія Байло на змаганнях у Парижі, фото: Національний олімпійський комітет України Софія Ліскун та Ксенія Байло на змаганнях у Парижі, фото: Національний олімпійський комітет України

На першому місці опинились спортсменки з Китаю Юсі Чжен та Хончан Кван.

Срібло забрали дісталася дуету з Північної Кореї, а бронза — у Великої Британії.

Після виступу у коментарі «Суспільне Спорт» Ксенія Байло, коментуючи їх стрибок, сказала, що виступала для усієї України.

— Наш виступ можна (назвати, — прим.) не те щоб вдалим — непоганим. Задоволена виступом на цій Олімпіаді, рада бути в олімпійській сім'ї. Передусім я стрибала для України, для захисників, спортсменів та тренерів, які не змогли потрапити на цю Олімпіаду через те, що їх вбила Росія. Було дуже важливо для мене виступати на цій арені, — сказала Ксенія Байло.

Нагадаємо, першу медаль Україні на цьогорічних Олімпійських іграх у Парижі завоювала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан.

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