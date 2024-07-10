На командному чемпіонаті України серед ДЮСШ та СДЮШОР з веслування на байдарках і каное молоді миколаївські спортсмени здобули вісім нагород.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Змагання проходили з 3 по 7 липня в Умані. Вихованці миколаївської СДЮСШОР з веслувальних видів спорту тричі отримували нагороди.
Олександр Павленко та Іван Карпенко виборили 2 місце на байдарці-двійки на 200 метрів. Група з Олександром Павленко, Іваном Карпенко та Олександром Качура завоювали 3 місце в естафеті на байдарках-одиночках на 200 метрів. Вадим Гагуля, Наум Ємець, Марк Ярощук також отримали медалі за 3 місце в естафеті на каное-одиночках на ту саму відстрань — 200 метрів.
Тренували спортсменів Інга Моторна, Олена Моторна, Галина Затуливітер, Олександр Стрючков.
«Вітаємо спортсменів та їх наставників», — додали в повідомленні.
Нагадаємо, як спортсмени з Миколаєва вибороли три нагороди на чемпіонаті з важкої атлетики.
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На командному чемпіонаті України серед ДЮСШ та СДЮШОР з веслування на байдарках і каное молоді миколаївські спортсмени здобули вісім нагород.
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Змагання проходили з 3 по 7 липня в Умані. Вихованці миколаївської СДЮСШОР з веслувальних видів спорту тричі отримували нагороди.
Олександр Павленко та Іван Карпенко виборили 2 місце на байдарці-двійки на 200 метрів. Група з Олександром Павленко, Іваном Карпенко та Олександром Качура завоювали 3 місце в естафеті на байдарках-одиночках на 200 метрів. Вадим Гагуля, Наум Ємець, Марк Ярощук також отримали медалі за 3 місце в естафеті на каное-одиночках на ту саму відстрань — 200 метрів.
Тренували спортсменів Інга Моторна, Олена Моторна, Галина Затуливітер, Олександр Стрючков.
«Вітаємо спортсменів та їх наставників», — додали в повідомленні.
Нагадаємо, як спортсмени з Миколаєва вибороли три нагороди на чемпіонаті з важкої атлетики.