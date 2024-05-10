Велоспортсменка Юлія Пчелінцеваз. Фото: Миколаївська міська рада

Миколаївська велосипедистка Юлія Пчелінцева стала чемпіонкою міжнародної гонки в Португалії.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Змагання відбулися 5 травня в Португалії. Велоспортсменка Юлія Пчелінцева з Миколаєва здобула впевнену перемогу на міжнародній гонці «Corrida da liberdade — 3 TP feminina».

Тренують чемпіонку Станіслав Небаба та Олена Будовіцька.

Нагадаємо, що миколаївські шаблісти і шаблістки 8 травня вибороли «золото» на чемпіонаті України серед молоді U-23, який проходить у Києві.