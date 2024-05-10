Миколаївська велосипедистка Юлія Пчелінцева стала чемпіонкою міжнародної гонки в Португалії.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Змагання відбулися 5 травня в Португалії. Велоспортсменка Юлія Пчелінцева з Миколаєва здобула впевнену перемогу на міжнародній гонці «Corrida da liberdade — 3 TP feminina».
Тренують чемпіонку Станіслав Небаба та Олена Будовіцька.
Нагадаємо, що миколаївські шаблісти і шаблістки 8 травня вибороли «золото» на чемпіонаті України серед молоді U-23, який проходить у Києві.
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Миколаївська велосипедистка Юлія Пчелінцева стала чемпіонкою міжнародної гонки в Португалії.
Про це повідомили в Миколаївській міській раді.
Змагання відбулися 5 травня в Португалії. Велоспортсменка Юлія Пчелінцева з Миколаєва здобула впевнену перемогу на міжнародній гонці «Corrida da liberdade — 3 TP feminina».
Тренують чемпіонку Станіслав Небаба та Олена Будовіцька.
Нагадаємо, що миколаївські шаблісти і шаблістки 8 травня вибороли «золото» на чемпіонаті України серед молоді U-23, який проходить у Києві.