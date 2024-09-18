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Миколаївська дитяча спортивна школа запрошує на безкоштовну секцію з велоспорту

Миколаївські велогонщики на змаганнях. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММРМиколаївські велогонщики на змаганнях. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту ММР

Миколаївська обласна комунальна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа оголосила набір дітей у безкоштовну секцію з велоспорту.

Про це повідомила тренерка з велоспорту Олена Будовіцька.

«МОККДЮСШ проводить набір дівчат з 9 років у секцію з велоспорту. Школа працює на державних засадах і тому заняття для дітей проводяться безкоштовно на шкільних велосипедах», — розповіла тренерка.

Тренування проводять у вівторок, четвер та п'ятницю о 15:00. Записатися у секцію можна за номером 0509854038.

Нагадаємо, у серпні миколаївські велогонщики завоювали 17 нагород чемпіонату України.

Раніше повідомлялося, що миколаївський велоспортсмен Максим Білий став бронзовим призером міжнародних перегонів.

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