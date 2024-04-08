Протягом 5-7 квітня на Мальті проходив турнір з бадмінтону — Malta International 2024. Миколаївські спортсмени вибороли нагороди в змішаній парній та жіночій парній категорії.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Змішана пара В’ячеслав Яковлев та Поліна Ткач вибороли золоті нагороди Гран-прі Мальти.
Миколаївський дует на шляху до «золота» здолав представників Польщі (21-19, 21-12), Норвегії (21-19, 21-17), Італії (21-14, 21-19) та у фіналі переміг Данію — 21-16, 14-21, 21-18.
Також миколаївська бадмінтоністка Поліна Ткач та представниця Польщі Уляна Вольська вибороли бронзові нагороди в жіночій парній категорії.
Раніше повідомлялося, що миколаївські спортсмени стали призерами Чемпіонату України з греко-римської боротьби.
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Протягом 5-7 квітня на Мальті проходив турнір з бадмінтону — Malta International 2024. Миколаївські спортсмени вибороли нагороди в змішаній парній та жіночій парній категорії.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Змішана пара В’ячеслав Яковлев та Поліна Ткач вибороли золоті нагороди Гран-прі Мальти.
Миколаївський дует на шляху до «золота» здолав представників Польщі (21-19, 21-12), Норвегії (21-19, 21-17), Італії (21-14, 21-19) та у фіналі переміг Данію — 21-16, 14-21, 21-18.
Також миколаївська бадмінтоністка Поліна Ткач та представниця Польщі Уляна Вольська вибороли бронзові нагороди в жіночій парній категорії.
Раніше повідомлялося, що миколаївські спортсмени стали призерами Чемпіонату України з греко-римської боротьби.