Протягом 5-7 квітня на Мальті проходив турнір з бадмінтону — Malta International 2024. Миколаївські спортсмени вибороли нагороди в змішаній парній та жіночій парній категорії.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Миколаївські бадмінтоністи вибороли Гран-прі на Мальті. Фото: Миколаївська ОВА/Facebook

Змішана пара В’ячеслав Яковлев та Поліна Ткач вибороли золоті нагороди Гран-прі Мальти.

Миколаївський дует на шляху до «золота» здолав представників Польщі (21-19, 21-12), Норвегії (21-19, 21-17), Італії (21-14, 21-19) та у фіналі переміг Данію — 21-16, 14-21, 21-18.

Також миколаївська бадмінтоністка Поліна Ткач та представниця Польщі Уляна Вольська вибороли бронзові нагороди в жіночій парній категорії.

Раніше повідомлялося, що миколаївські спортсмени стали призерами Чемпіонату України з греко-римської боротьби.