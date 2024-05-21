Абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика відсторонили від боксу після бою з Тайсоном Ф’юрі.
Про це пише «УП. Чемпіон».
Зазначається, що британська комісія з питань боксу призупинила ліцензію українця до 2 липня 2024 року.
Причини такого рішення не вказуються, але імовірно це запобіжний захід через ушкодження Олександра Усика, які він отримав у поєдинку проти Тайсоном Ф'юрі.
Напередодні промоутер Олександр Красюк розповів, що Олександр Усик отримав незначну травму після поєдинку з британцем. Йому потрібний тиждень на відновлення.
Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу — його очолив український боксер.
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Абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика відсторонили від боксу після бою з Тайсоном Ф’юрі.
Про це пише «УП. Чемпіон».
Зазначається, що британська комісія з питань боксу призупинила ліцензію українця до 2 липня 2024 року.
Причини такого рішення не вказуються, але імовірно це запобіжний захід через ушкодження Олександра Усика, які він отримав у поєдинку проти Тайсоном Ф'юрі.
Напередодні промоутер Олександр Красюк розповів, що Олександр Усик отримав незначну травму після поєдинку з британцем. Йому потрібний тиждень на відновлення.
Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу — його очолив український боксер.