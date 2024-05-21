Олександр Усик. Фото: znaki.fm

Абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика відсторонили від боксу після бою з Тайсоном Ф’юрі.

Про це пише «УП. Чемпіон».

Зазначається, що британська комісія з питань боксу призупинила ліцензію українця до 2 липня 2024 року.

Скриншот з сайту Boxrec

Причини такого рішення не вказуються, але імовірно це запобіжний захід через ушкодження Олександра Усика, які він отримав у поєдинку проти Тайсоном Ф'юрі.

Напередодні промоутер Олександр Красюк розповів, що Олександр Усик отримав незначну травму після поєдинку з британцем. Йому потрібний тиждень на відновлення.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над британцем Тайсоном Ф’юрі за титул абсолютного чемпіона світу видання The Ring оновило рейтинг найкращих боксерів світу — його очолив український боксер.