Українка Ярослава Магучіх виборола золото в стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2024

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла перше місце у фіналі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2024. Вона принесла Україні пʼяту медаль на цьогорічних Іграх.

Про це відомо з трансляції «Суспільного».

Австралійка Нікола Оліслагерс фінішувала другою з висотою 2,00 метра, яку взяла з другої спроби. Українська атлетка Ірина Геращенко розділила бронзу з австралійкою Елеонор Паттерсон — вони вдвох взяли висоту 1,95 метра і з трьох спроб не підкорили планку 1,98 метра.

До цього українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла «срібло» чемпіонату світу в шотландському місті Глазго, що проходив 1 березня 2024 року. Цьогріч вона також встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра.

А у 2022 році Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту у приміщенні.

Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визнала Ярославу Магучіх найкращою спортсменкою 2023 року.

Миколаївські спортсмени в Олімпіаді-2024

Цьогоріч у Парижі проходять Олімпійські ігри-2024. «НикВести» підготували добірку про учасників, які боротимуться за олімпійські медалі від Миколаївщини, а також де і коли дивитись усі їх виступи.

З моменту початку Олімпіади в змаганнях вже встигла взяти участь низка миколаївських спортсменів. 18-річний миколаївський спортсмен Олексій Середа у фіналі змагань з синхронних стрибків з 10-метрової вишки зайняв пʼяте місце.

А миколаївська стрибунка у воду Ксенія Байло у дуеті зі спортсменкою Софією Ліскун зайняли сьоме місце на Олімпійських Іграх в Парижі у синхронних стрибках з 10-метрового трампліна. А миколаївські стрибуни у воду Данило Коновалов та Олег Колодій взяли участь у синхронних стрибках у воду з 3-метрового трампліна та зайняли сьому позицію.

На Олімпійських іграх також пройшли змагання у шаблі серед жінок. У вирішальному бою за бронзу перемогу отримала миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан. Водночас Ольга Харлан відіграла ключову роль на шляху до «золота» у командному турнірі.

Таким чином Ольга Харлан стала шестиразовою олімпійською призеркою, здобувши «золото» командного турніру з фехтування на шаблі на Іграх-2024.