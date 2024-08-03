Олімпійські чемпіонки, фото: FIE_fencing

Українські шаблістки, серед яких миколаївська спортсменка, переграли збірну Республіки Корея у фіналі командного турніру Олімпійських ігор 2024 року.

Відповідні результати опубліковані на офіційному сайті Олімпіади.

У фіналі українки Ольга Харлан, Юлія Бакастова та Аліна Комащук та Олена Кравацька зустрілися зі збірною Південної Кореї. Зустріч складалася з дев’яти дуелей.

Після першого кола поєдинку корейські фехтувальниці вийшли вперед (15:13). Після ж невдалого виступу Юлії Бакастової на старті другого відставання зросло до шести пунктів, але Ольга Харлан скоротила дефіцит до -2. Утім, лідером перед фінальним колом залишилася Республіка Корея (30:28). Паритет зберігся після третього бою Юлії Бакастової. Натомість Аліна Комащук програла кореянкам ще один пункт.

Останньою вийшла на поле спортсменказ Миколаєва Ольга Харлан. Миколаївська шаблістка швидко зрівняла рахунок а потім вийшла уперед. Таким чином, з рахунком 42:45 українська збірна отримала першу золоту медаль Олімпіади-2024.

Ольга Харлан, фото: FIE_fencing

Олімпійські чемпіонки, фото: FIE_fencing

Олімпійські чемпіонки, фото: FIE_fencing

Нагадаємо, як миколаївські спортсмени Коновалов та Колодій стали сьомими у синхронних стрибках на Олімпіаді-2024.