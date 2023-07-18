Сім'ї, які шукають зниклих дітей, можуть навіть не знати, що їхні діти в Білорусі.

Тисячі українських дітей були примусово депортовані до Білорусі у рамках військового злочину, до якого міг бути причетним (самопроголошений) президент Олександр Лукашенко. Про це повідомляє британський The Telegraph.

За різними оцінками, з вересня 2022 року близько 2150 українських дітей віком від шести років було вивезено щонайменше до чотирьох таборів у Білорусі, а до осені цього року їх кількість сягне 3 тис. Доросліші з них нібито пройшли військову підготовку.

Докази, що пов’язують ці злочини з Лукашенком та іншими білоруськими посадовцями, були подані до Міжнародного кримінального суду (ICC), повідомляє The Telegraph.

«Ми хочемо показати світові, що така діяльність, організована саме Лукашенком, є військовим злочином», – заявив голова опозиційної групи «Національне антикризове управління» Павло Латушка, яка висунула звинувачення. «На нашу думку, він є головною особою, відповідальною за примусове переміщення цих дітей до Білорусі… він безпосередньо давав вказівки щодо організації фінансування цих процесів», – сказав Латушка.

Володимир Путін, президент Росії, і Марія Львова-Бєлова, уповноважена з прав дитини Росії, вже зіштовхнулися з ордером на арешт МКС, оголошеним у березні, за примусову депортацію тисяч українських дітей до Росії.

Розслідування Міжнародного кримінального суду тепер може розширитися й включити Лукашенка та інших білоруських посадовців. Суд заявив, що оцінив отриману інформацію та «зобов’язаний захищати конфіденційність» таких повідомлень.

Це відбувається через кілька тижнів після того, як Лукашенко, якого називають останнім диктатором Європи, уклав угоду з російським президентом про розміщення на території Білорусі бойовиків «Вагнера», приватної військової компанії, яка влаштувала заколот проти Кремля.

Лукашенко, якого вважають маріонеткою Кремля, також цього місяця отримав російські тактичні ядерні боєголовки, створивши ще одну загрозу для Європи та Заходу.

Москва почала систематично перевозити дітей з України до Росії за кілька тижнів до вторгнення наприкінці лютого 2022 року.

Ця практика продовжується, і український уряд наразі оцінює, що понад 19,5 тис. дітей були примусово вивезено російською владою.

Лише 361 з них повернуто в Україну, повідомила The Telegraph уповноважена президента України з прав дитини Дар'я Герасимчук.

Як працює ймовірний військовий злочин

Переміщення українських дітей через російську систему таборів перевиховання та усиновлення

В Україні порушено понад 100 кримінальних справ за фактами незаконного примусового вивезення дітей, у тому числі до Білорусі та Росії, повідомили в українській генпрокуратурі.

Росія нібито сиріт «евакуює» зі східної України в табори. Деякі з цих дітей потім «усиновлюються» у російські сім’ї. Інших дітей російські чиновники відправляють у «табори відпочинку», щоб вони ніколи не повернулися.

Вважається, що деяких дітей, спочатку утримуваних у Білорусі, відправили до Росії, зокрема на далекий схід країни, майже за 4000 миль від України.

Українські діти, які потім утримуються в Білорусі, зазвичай перевозяться через Ростов-на-Дону, російське місто, розташоване за дві години від українського кордону, звідки Євген Пригожин, лідер «Вагнера», нещодавно розпочав своє збройне повстання.

Звідти їх переправляють потягом до Мінська, столиці Білорусі, а потім автобусом довозять до різних об’єктів, включаючи щонайменше чотири місця, які було ідентифіковано розслідувачами та правозахисниками.

Табори втрачених дітей

Один документ, з яким ознайомився The Telegraph, підписаний Дмитром Мезенцевим, головою російсько-білоруської організації та колишнім послом Росії в Білорусі. Прохання про співпрацю між білоруськими та російськими державними залізницями для організації «перевезення дітей Донбасу на оздоровлення до братньої Білорусі».

Документ був поданий до МКС як доказ Національним антикризовим управлінням, яким керує група вигнанців, які виступають проти білоруського уряду.

Організація також надала інші матеріали, включно з повідомленнями білоруських державних ЗМІ, в яких прямо йдеться про переміщення дітей за наказом Лукашенка.

Три табори розташовані у Мінській області, в тому числі санаторій «Острошицький городок», національний дитячий освітньо-оздоровчий центр «Зубрьонок» і дитячий табір «Дубрава», які належать білоруській державній компанії з виробництва добрив «Білоруськалій».

Четвертий – санаторій «Золоті піски» в Гомельській області.

Сім'ї, які шукають зниклих дітей, «можуть навіть не знати, що їхні діти в Білорусі», говорить Катерина Рашевська, юрист Української громадської організації «Регіональний центр прав людини».

На одному відео, наданому МКС як доказ, видно, як сестри Груздєви, білоруські співачки, розмовляють з українськими дітьми в, імовірно, таборі «Дубрава».

«Щоб ми жили мирно, щоб Байден помер, прости мене, щоб Зеленський теж помер, а Путін процвітав і взяв під контроль всю Україну», – кажуть сестри десяткам дітей, які сидять у залі.

Згідно з внутрішніми документами та повідомленнями білоруських державних ЗМІ, восени цього року очікується, що кількість дітей, які будуть депортовані до Білорусі, перевищить 3 тис.

Росія заявляє, що законно перевозить дітей подалі від загрози війни. Влада пропонує гроші, щоб стимулювати батьків «всиновлювати» українських дітей.

The Telegraph також виявив, що дітей, які перебувають у таборах у Росії, перевиховують та б’ють, якщо вони відмовляються підкорятися.

Українським дітям часто кажуть, що вони росіяни, примушують вчити російський гімн, розмовляють з ними лише російською та вчать засуджувати Україну перед усиновленням чи вихованням.

Також були поодинокі випадки, коли дітей навчали поводженню зі зброєю та військовою технікою. Група Латушка також стверджувала, що дітей, які утримуються в Білорусі, навчають користуватися зброєю.

Правозахисники висловлюють занепокоєння стосовно українських хлопців у пізньому підлітковому віці: якщо їм виповниться 18 років після примусової депортації до Росії або на окуповані Росією території, вони можуть бути призвані до лав окупаційної армії.

«Ситуація дуже небезпечна для підлітків; якщо їм 17 років, а вони ще й хлопці – це катастрофа», – сказала Рашевська.

«Коли їм виповниться 18 років, їх перетворять на гарматне м'ясо для потреб цієї війни; це російська стратегія».

Білоруський уряд не відповів на запит про коментар The Telegraph. У червні Лукашенко заявив, що пропонував Путіну приймати дітей у Білорусі.

Білоруський лідер повідомив, що звернувся до Путіна, і вони домовилися про фінансування перебування дітей у Білорусі з держбюджету.

«Ось як ми почали їх сюди везти, – сказав Лукашенко. – Ми допомагаємо оздоровити їх, і вони лишаються. Вони насправді не хочуть йти».

Джерело: The Telegraph

Автори: Софія Ян, Веріті Боумен, Ян, Веріті Боумен, Наталія Васільєва

Переклад: Олександр Груздєв