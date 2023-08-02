Українські ЗМІ масово шерять інформацію про прорив російської «блокади» в Чорному морі трьома суднами. Але не все так однозначно.

Повідомлення про те, що три іноземні судна — AMS1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan — проти ночі 30 липня пройшли турецькі протоки з увімкненими транспондерами, не приховуючи курсу в Україну, першим з’явилося у Твітері Markus Jonsson mastodon.world/@auonsson.

А далі його підхопили українські новинні сайти. Під вечір 31 липня інформаційний простір просто вибухнув із заголовками: «Ізраїльський корабель першим прорвав зернову блокаду московії», «Forbes: Три іноземні судна пройшли російську блокаду під наглядом літаків НАТО», «Судно Ізраїлю проігнорувало «блокаду» РФ Чорного моря, слідом ідуть судна Греції та Туреччини» і т.і.

У всіх цих новинах першоджерелом вказаний представник OSINT-спільноти Маркус Джонсон.

Також зазначалося, що безпеку проходу забезпечує американський протикорабельний літак P8 (його дозаправляють прямо в небі Румунії). А додаткову інформацію надає розвідувальний безпілотник Forte12 RQ-4.

Іван Ніякий, співзасновник та комерційний директор логістичної компанії Soul Marine, зазначає що важко знайти справжнє першоджерело цієї вигадки. Він пояснює що ж тут не так:

Жодної зернової блокади немає. Є односторонні заяви Росії про те, що всі судна, які прямують до українських портів, будуть вважатися такими, що перевозять військові вантажі, а країни прапорів цих суден будуть вважатися втягнутими у війну на боці України. Які небезпеки це несе? Жодних, тому що вони максимально розмиті і свідомо нездійсненні. Ну хіба що, якщо дотримуватися цієї порочної логіки, то сьогодні союзником України стала половина Африки, Латинської Америки та ціла низка інших екзотичних держав (популярні прапори у судноплавстві). З самого початку війни всі судна, що прямують до українських портів Дунаю, проходять Босфор без будь-яких додаткових інспекцій, комісій, погоджень. Так було до появи зернового коридору, під час його роботи, залишається таким і досі. Місцем очікування заходу до Дунаю є рейд Суліни (територіальні води Румунії). Далі судна прямують на Дунай чи через румунське Сулінське гирло, чи через українське гирло Бистре. Обидва канали працюють у штатному режимі. Маршрут проходження суден від Босфору до Суліни проходить через територіальне море (12 миль) та прилеглу зону (24 милі) Туреччини, Болгарії, Румунії. Усі три країни є членами НАТО, тому в цьому регіоні постійно присутня авіація, флот та забезпечується безпека. Дійсно, деякі судновласники обмежили рейси на Дунай після загроз з боку росії і ударів по Рені, однак, це поодинокі випадки, загальна картина не змінилася. Так, виріс фрахт, але не критично. Достатньо подивитися в Marine Traffic на рейд Суліни, де в очікуванні заходу в українські порти стоїть понад 100 суден.

02

Що не так з інформацію про «три героїчні судна»?